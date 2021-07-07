Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.07.2021 13:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2021 13:01
    ABONE OL

    Tosuncuk Mehmet Aydın'ın mal varlığı ne kadar? Çiftlik Bank mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Tosuncuk paraları nasıl ödeyecek?

    Tosuncuk Mehmet Aydın mal varlığı ne kadar? Sorusu Türkiye'nin gündeminde yer aldı. 'Çiftlik Bank' davası sanığı olan Mehmet Aydın geçtiğimiz günlerde Brezilya'da yetkili makamlara teslim oldu. Türkiye'ye getirilmesinin ardından 4 günlük gözaltı süresi verilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ifadesi yaklaşık 2 gün sürdü. Mehmet Aydın Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin mal varlıklarını açıklayarak bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini söyledi. Peki, Tosuncuk Mehmet Aydın'ın mal varlığı ne kadar? Çiftlik Bank mağdurları paralarını geri alabilecek mi? İşte konu hakkında detaylı bilgiler ve son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    Tosuncuk Mehmet Aydın'ın mal varlığı ne kadar?

    'Çiftlik Bank' davası sanığı olan Mehmet Aydın geçtiğimiz günlerde Brezilya'da yetkili makamlara teslim oldu. Türkiye'ye getirilmesinin ardından 4 günlük gözaltı süresi verilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ifadesi yaklaşık 2 gün sürdü. Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin mal varlıklarının 200 milyon lira civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Peki, Tosuncuk Mehmet Aydın'ın mal varlığı ne kadar? Çiftlik Bank mağdurları paralarını geri alabilecek mi? İşte konu hakkında detaylı bilgiler ve son gelişmeler!

    İFADESİ 2 GÜN SÜRDÜ

    Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 4 günlük gözaltı süresi verilen Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ifade vermesi yaklaşık 2 gün sürdü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Aydın'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı.

    YURT DIŞINDA BULUNDUĞU SÜREÇTE DE FİRMALAR AÇMIŞ

    Aydın'ın emniyetteki ifadesinde Çitlik Bank projesini öncelikli bir internet oyunu olarak tasarladığını söylediği, oyuna yüksek katılımcı şirket kurmaya karar verdiği, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını söylediği öğrenildi.



    'Çiftlik Bank Projesinde' zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını ve bazı kişilerin para istemesine üzerine eşiyle yurt dışına çıktığını ve geri gelmediğini kaydeden Mehmet Aydın'ın yurtdışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını belirttiği kaydedildi.

        TOSUNCUK MEHMET AYDIN'IN MAL VARLIĞI NE KADAR?

        Aydın'ın tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini, basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığının haber yapılması üzerine Türkiye'de kurulu Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin mal varlıklarının 200 milyon lira civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine Brezilya'daki büyükelçiliğe giderek teslim olduğunu beyan ettiği bilgisi edinildi.

        22 BİN 580 YILDAN 75 BİN 260 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

        Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu ve 2 yıldan fazla süredir firari olan Mehmet Aydın, 3 bin 762 kişinin mağdur olduğu davada 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bilim Kurulu varyant gündemi ile toplanıyor!
        Haberler Güncel Tosuncuk Mehmet Aydın'ın mal varlığı ne kadar? Çiftlik Bank mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Tosuncuk paraları nasıl ödeyecek?