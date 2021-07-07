Tosuncuk Mehmet Aydın'ın mal varlığı ne kadar? Çiftlik Bank mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Tosuncuk paraları nasıl ödeyecek?

TOSUNCUK MEHMET AYDIN'IN MAL VARLIĞI NE KADAR?

Aydın'ın tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini, basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığının haber yapılması üzerine Türkiye'de kurulu Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin mal varlıklarının 200 milyon lira civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine Brezilya'daki büyükelçiliğe giderek teslim olduğunu beyan ettiği bilgisi edinildi.