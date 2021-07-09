Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç'tan 'özel uçak kullanmam' diyen Meral Akşener'e: Burnunuz uzayacak

İşte Ardıç'ın konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
Neler gördük... Tarabya sırtlarındaki havuzlu villasında ezilenlerin sözcülüğünü yapanın, kendisiyle röportaja gelen muhabirlere, "Havuzu çekmeyin çocuklar" diye ricacı olduğunu da görmüştük...
Ama böylesine pes.
Meral Hanım, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz, sözüm söz, iktidara geldiğimizde devlete ait uçakların hepsini satacağım, bunları da bana hatırlatın" demişti, "Yarın, dört-beş sene sonra Meral Abla ile uçakta gitmiştik, söz vermişti ama yalancı çıktı dedirtmeyeceğim"...
İktidara gelene kadar özel uçağa binmekte bir sakınca görmüyor.
Gelene kadar kullanacak, gelince satacak.
Bir ayda 16 kere özel uçağa binmiş.
Canım, hanım Paris'e gitmiyor ya... Memleket için çalışıyor.