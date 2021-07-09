Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç'tan 'özel uçak kullanmam' diyen Meral Akşener'e: Burnunuz uzayacak

ARŞİV AÇILDI

Kılıçdaroğlu, Samsun'da yaptığı açıklamada, "Ben maliyeciyim. Tam 27.5 yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir bunların hepsini biliyorum. 13 tane uçak mı var? Satacağım onları. Lüks arabalar mı var? Satacağım onları. Bir kişi 3 yerden değil 5 yerden değil 11 yerden aylık alıyorsa bitireceğim bunların tamamını" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener, 17 Ocak 2018 tarihinde ise Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden, "Buradan ilk defa ilan ediyorum, Allah nasip edecek, siz teveccüh göstereceksiniz cumhurbaşkanlığını alacağız. Devlete ait bütün uçakları satacağız. Finlandiya devlet başkanı THY'nin uçağıyla geldi, incileri mi döküldü? Bakanı, başbakanı kim varsa tarifeli seferlerle uçacak. VIP uçacaksa cebinden ödesin" demişti.