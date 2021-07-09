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    • Güncel
    • 09.07.2021 08:28
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    • 09.07.2021 08:35
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    Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç'tan 'özel uçak kullanmam' diyen Meral Akşener'e: Burnunuz uzayacak

    Seçimler öncesinde halkın gözünü boyamak için “Biz özel uçak kullanmayız” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in söz konusu açıklamalarını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, “Bir ayda 16 kere özel uçağa binmiş. Canım, hanım Paris'e gitmiyor ya... Memleket için çalışıyor” dedi. Ardıç, bir parti liderinin özel uçağa binmesinin doğal olduğunu belirterek, “Çirkin olan, talkın verip salkım yutmaktır” ifadelerini kullandı.

    İşte Ardıç'ın konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
    Neler gördük... Tarabya sırtlarındaki havuzlu villasında ezilenlerin sözcülüğünü yapanın, kendisiyle röportaja gelen muhabirlere, "Havuzu çekmeyin çocuklar" diye ricacı olduğunu da görmüştük...


    Ama böylesine pes.
    Meral Hanım, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz, sözüm söz, iktidara geldiğimizde devlete ait uçakların hepsini satacağım, bunları da bana hatırlatın" demişti, "Yarın, dört-beş sene sonra Meral Abla ile uçakta gitmiştik, söz vermişti ama yalancı çıktı dedirtmeyeceğim"...
    İktidara gelene kadar özel uçağa binmekte bir sakınca görmüyor.


    Gelene kadar kullanacak, gelince satacak.
    Bir ayda 16 kere özel uçağa binmiş.
    Canım, hanım Paris'e gitmiyor ya... Memleket için çalışıyor.


        İstanbul'a, oradan Malatya'ya gitmiş.
        Sonra Trabzon yapmış.
        Sonra bir Bodrum, bir Dalaman...
        Derken bir Iğdır, bir İstanbul...
        Derken bir Hatay...


        Sonra bir daha Trabzon, bir İstanbul.
        Kılıçdaroğlu da özel uçakla Kıbrıs'a gitmiş.
        "Satacağım onları" diyor, "Lüks arabaları mı var, satacağım onları..."
        Tasarruf nasıl yapılır, biliyormuş. Çünkü maliyeciymiş.

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        1 AYDA 16 KEZ ÖZEL UÇAK KULLANMIŞ!
        Uluslararası görüşmelerde özel uçak kullanılmasını eleştiren Millet İttifakı liderlerinin sık sık özel jetlerle yurt içi gezileri gerçekleştirdiği ortaya çıktı. "Biz özel uçak kullanmayız" açıklamasında bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir ayda 16 kez özel uçak kullandığı, "Tasarruf nasıl yapılır bunların hepsini biliyorum. Uçakların hepsini satacağım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise geçen ay 2 kez özel uçakla seyahat yaptığı öğrenildi.

            ÖZEL UÇAK KEYFİ
            Akşener, Ankara'dan İstanbul'a, Bodrum'dan Trabzon'a kadar yaptığı tüm seyahatlerde özel uçak tercih etti. Sabah'ta yer alan habere göre, Akşener'in bir ayda yaptığı uçuş lokasyonları şöyle:

            5 TEMMUZ: Ankara-İstanbul Atatürk, İstanbul Atatürk-Malatya, Malatya-Ankara
            24 HAZİRAN: Ankara-Trabzon, Trabzon-Ankara
            28 HAZİRAN: Ankara-Bodrum, Bodrum-Dalaman, Dalaman-Ankara
            17 HAZİRAN: Ankara-Iğdır, Iğdır-İstanbul Atatürk, İstanbul Atatürk-Ankara
            31 MAYIS: Ankara-Hatay, Hatay- Ankara
            20 MAYIS: Ankara-Trabzon, Trabzon-İstanbul Atatürk, İstanbul Atatürk-Ankara
            Kılıçdaroğlu ise geçen ay Kıbrıs'a gitmek için özel uçak kullandı. 10 Haziran'da Ankara'dan Kıbrıs'a uçan CHP lideri, aynı gün Ankara'ya rotasını geri çevirdi.

            ARŞİV AÇILDI
            Kılıçdaroğlu, Samsun'da yaptığı açıklamada, "Ben maliyeciyim. Tam 27.5 yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir bunların hepsini biliyorum. 13 tane uçak mı var? Satacağım onları. Lüks arabalar mı var? Satacağım onları. Bir kişi 3 yerden değil 5 yerden değil 11 yerden aylık alıyorsa bitireceğim bunların tamamını" ifadelerini kullanmıştı.

            Akşener, 17 Ocak 2018 tarihinde ise Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden, "Buradan ilk defa ilan ediyorum, Allah nasip edecek, siz teveccüh göstereceksiniz cumhurbaşkanlığını alacağız. Devlete ait bütün uçakları satacağız. Finlandiya devlet başkanı THY'nin uçağıyla geldi, incileri mi döküldü? Bakanı, başbakanı kim varsa tarifeli seferlerle uçacak. VIP uçacaksa cebinden ödesin" demişti.

            'BİZ ÖZEL UÇAKLARLA UÇMUYORUZ' DEMİŞTİ
            Akşener, uçakta karşılaştığı bir yolcuya özel uçak kullanımını eleştirerek, şu ifadeleri kullanmıştı: Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğimde hepsini satacağım.

            Bunları da bana hatırlatın. Yarın, 4-5 sene sonra 'Meral abla ile uçakta gitmiştik' 'Söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim.



                UCUZ POLİTİKAYA GENİŞ KİTLELER İNANMAZ
                Öte yandan konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu da muhalefetin ikiyüzlü tavrını eleştirerek, "Milletin evine "saray" yakıştırması yapar, devletin temsil makamına ilişkin uçak ve konutları dilinize dolar, halktan yetkiyi alanlara tahsis edilen tüm bu imkanları israf gibi sunar, ucuz politikanın aracı haline getirirseniz, geniş kitleler size hakiki manada inanmaz!" dedi.
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