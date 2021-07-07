'Özel uçaklarla uçmuyoruz' diyen Meral Akşener özel jetle Malatya'ya gitti

siyasetteeleştiridenileriye gidemedi.Kullanılan özeljetlere bile karşıgeldi! Ancak CHP Lideri KemalKılıçdaroğlu Samsun 'a İyiParti Lideri Meral Akşener de Malatya 'ya özeljetle gitmeyi tercih etti!

Akşener'in bu ziyareti akıllara dahaönce, özel uçaklarla ilgili verdiği demeçleri getirdi.ÇünküAkşener, 2018'de "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözümsöz iktidara geldiğinde hepsini satacağım" demişti! AncakMalatya'ya özel jetle gitmesi, "Bu nasıl çelişki" dedirtti!