'Özel uçaklarla uçmuyoruz' diyen Meral Akşener özel jetle Malatya'ya gitti

Muhalefet, siyasette eleştiriden ileriye gidemedi. Kullanılan özel jetlere bile karşı geldi! Ancak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Samsun'a İyi Parti Lideri Meral Akşener de Malatya'ya özel jetle gitmeyi tercih etti!
Akşener'in bu ziyareti akıllara daha önce, özel uçaklarla ilgili verdiği demeçleri getirdi.
Çünkü Akşener, 2018'de "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım" demişti! Ancak Malatya'ya özel jetle gitmesi, "Bu nasıl çelişki" dedirtti!
Akşener'in bu ziyareti akıllara daha önce, özel uçaklarla ilgili verdiği demeçleri getirdi.
Çünkü Akşener, 2018'de "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım" demişti! Ancak Malatya'ya özel jetle gitmesi, "Bu nasıl çelişki" dedirtti!