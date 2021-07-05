Meral Akşener'in 'özel uçak' ikiyüzlülüğü! "Seçilirsem hepsini satacağım" demişti, İstanbul'dan Malatya'ya jetle gitti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birtakım temaslarda bulunmak üzere İstanbul'dan Malatya'ya hareket etti. Akşener'e bazı İYİ Parti yöneticileri eşlik etti.
İstanbul'dan özel jetle saat 10.10'da özel jetle ayrılan İYİ Parti yöneticileri, saat 11.06'da Malatya'ya ulaştı.
AKŞENER HAVADAYKEN MAKAM ARACI KARADAN ULAŞTI
Akşener'in makam aracı ise karayolundan Malatya'ya sevk edilerek hazırlandı. Havalimanı'nda partililerle buluşan Akşener, buradan şehir merkezine makam aracıyla devam etti.
Son zamanlarda imza attığı algı oyunları gündemden düşmeyen İYİ Parti lideri, 2018 yılında yaptığı bir açıklamada özel uçak kullanmadığını, tarifeli uçak veya karayolu ile gezdiğini söylemişti.
Meral Akşener, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" ifadelerini kullanmıştı.
Bindiği bir uçakta karşılaştığı yolcuya "Özel uçaklarla gezmiyoruz biz, gördünüz. Bunu da değiştirmeyeceğim söz. Yarın, 4-5 sene sonra Meral abla ile uçakta gitmiştik 'söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim" sözleriyle de şov yapmıştı.