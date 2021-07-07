İYİ Parti kirli algı oyunlarına doymuyor: 'Ayakkabısı delik, aç' dedikleri kişinin serası, traktörü ve arabası olduğu ortaya çıktı





'AÇ' OLARAK SERVİS ETTİKLERİ KİŞİ VARLIKLI ÇIKTI

Muammer Bulgan isimli ayakkabısı delik olarak servis edilen adamın, 1 serası, 1 arabası, 1 traktörü olduğu, serasında işçiler çalıştırdığı ortaya çıktı.



İYİ Parti tarafından piyon olarak kullanılan Bulgan'ın yeni arabasıyla turladığı ve nargile kafede tüttürürken çekilen görüntüleri de dikkatlerden kaçmadı.





İşte İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın genel başkanı Meral Akşener'in yolundan giderek başvurduğu alengirli ve yalan dolan tiyatro oyununu bozguna uğratan o görüntüler;







İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, Elmalı ilçesinde Muammer Bulgan isimli vatandaşı yanına oturtuyor. Vatandaş aç olduğunu ve ayakkabısının delik olduğunu söylüyor.