"Biz özel uçak kullanmayız" diyen Meral Akşener'in 1 ayda 16 defa özel uçak kullandığı ortaya çıktı!







Bunları da bana hatırlatın. Yarın, 4-5 sene sonra 'Meral abla ile uçakta gitmiştik' 'Söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim.





UCUZ POLİTİKAYA GENİŞ KİTLELER İNANMAZ

Öte yandan konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu da muhalefetin ikiyüzlü tavrını eleştirerek, "Milletin evine "saray" yakıştırması yapar, devletin temsil makamına ilişkin uçak ve konutları dilinize dolar, halktan yetkiyi alanlara tahsis edilen tüm bu imkanları israf gibi sunar, ucuz politikanın aracı haline getirirseniz, geniş kitleler size hakiki manada inanmaz!" dedi.



İşte Müderrisoğlu'nun yazısı;



İktidarı kötüleyen, yalana ve iftiraya sarılmakta beis görmeyen CHP veya İYİ Parti yöneticileri, pirupak algılandıklarını mı sanıyorlar? Hükümete fatura etmeye çalıştıkları problemli kimi durumun istisnası olduklarını mı zannediyorlar? Elbette böyle değil! İşte size güncel örnekler...

Son model makam aracındaki, özel iş jetlerindeki Kemal beyler, Meral hanımlar...



Bakın...



Parti liderlerinin güvenlikli araçlara binmesi, siyasal gezilerinde zamana karşı yarış içinde özel uçak kullanması yadırganacak bir durum değil. Çağımız, az zamanda çok ve büyük işler başarmayı zorunlu kılıyor. Emniyeti öncelemeyi gerektiriyor.



Fakaat!



Milletin evine "saray" yakıştırması yapar, devletin temsil makamına ilişkin uçak ve konutları dilinize dolar, halktan yetkiyi alanlara tahsis edilen tüm bu imkanları israf gibi sunar, ucuz politikanın aracı haline getirirseniz, geniş kitleler size hakiki manada inanmaz!



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