Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok: Muhalif Metropoll Araştırma’nın Z kuşağı kime oy verecek anketi! Kemal Kılıçdaroğlu buna çok üzülecek

İşte Altınok'un yazısının ilgili bölümü:
1996 sonrası doğumluları kapsayan Z kuşağından homojen bir kitleymiş gibi bahsetme modası var.
"Z kuşağı yaratıcıdır, muhaliftir, araştırmacıdır, 100 metreyi 13 saniyenin altında koşar, attığını vurur, çektiğini uzatır" türünden analizler havada uçuşuyor...
Defalarca yazdım... Bu "sosyolojik" ve "politik" tespitlerin astroloji yorumlarından hallice olduğunu düşünüyorum. Zira diğer yaş gruplarındaki bireyler gibi, Z kuşağına dahil edilen gençlerin de farklı kişilik özelliklerine ve eğilimlere sahip oldukları ortada.