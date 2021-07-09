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    • 09.07.2021 08:10
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    Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok: Muhalif Metropoll Araştırma’nın Z kuşağı kime oy verecek anketi! Kemal Kılıçdaroğlu buna çok üzülecek

    Muhalefetin sürekli olarak “Z kuşağı iktidara oy vermeyecek” söylemlerinin tamamen bir algı operasyonundan ibaret olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sabah gazetesi yazarı Melik Altınok, bugünkü köşe yazısında muhalefete yakınlığı ile bilinen Metropoll Araştırma’nın yaptığı son anketi paylaştı. Gençlerle yapılan söz konusu ankete göre birinci yine AK Parti. Melih Altınok, “son anket de Z kuşağı efsanesi üzerinden "tiktok" seviyesine indirilen siyaseti sarsıp kendine getirecek cinsten” ifadelerini kullandı.

    İşte Altınok'un yazısının ilgili bölümü:
    1996 sonrası doğumluları kapsayan Z kuşağından homojen bir kitleymiş gibi bahsetme modası var.


    "Z kuşağı yaratıcıdır, muhaliftir, araştırmacıdır, 100 metreyi 13 saniyenin altında koşar, attığını vurur, çektiğini uzatır" türünden analizler havada uçuşuyor...


    Defalarca yazdım... Bu "sosyolojik" ve "politik" tespitlerin astroloji yorumlarından hallice olduğunu düşünüyorum. Zira diğer yaş gruplarındaki bireyler gibi, Z kuşağına dahil edilen gençlerin de farklı kişilik özelliklerine ve eğilimlere sahip oldukları ortada.

        Ve Z kuşağının 2023 seçimlerinde, diğer yaş gruplarındaki seçmenden farklı siyasi refleksler göstereceğine dair somut veriler de yok.
        Tam aksine, muhalefete yakın diye bildiğim Metropoll Araştırma'nın yaptığı son anket de Z kuşağı efsanesi üzerinden "tiktok" seviyesine indirilen siyaseti sarsıp kendine getirecek cinsten...


        Anket sonuçlarına göre, 2018 yılındaki milletvekili seçimlerinde yaşları tutmadığı için oy kullanamayan gençlerin birinci tercihi, genel seçmenin tercihiyle uyumlu. Birinci yine AK Parti. İkinci CHP, üçüncü MHP, dördüncü İyi Parti, beşinci de HDP!


        Liderleri, Z kuşağının uzaydan geldiğine inandıran danışmanların, uzmanların, iletişimcilerin dikkatine.

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        Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok: Muhalif Metropoll Araştırma’nın Z kuşağı kime oy verecek anketi! Kemal Kılıçdaroğlu buna çok üzülecek