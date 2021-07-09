Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok: Muhalif Metropoll Araştırma’nın Z kuşağı kime oy verecek anketi! Kemal Kılıçdaroğlu buna çok üzülecek



Defalarca yazdım... Bu "sosyolojik" ve "politik" tespitlerin astroloji yorumlarından hallice olduğunu düşünüyorum. Zira diğer yaş gruplarındaki bireyler gibi, Z kuşağına dahil edilen gençlerin de farklı kişilik özelliklerine ve eğilimlere sahip oldukları ortada.