Niğde'de vatandaştan CHP'li Veli Ağbaba'ya şok: Kılıçdaroğlu'nun liderlik yapabileceğine inanmıyorum

Esnafı ve vatandaşı dinleyerek olumsuz bir durumla karşılaştıklarında köpürtme amacı güden CHP'li ve İYİ Partili isimler her defasında yeni şokla karşı kaşıya kalıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası heyeti Niğde'deye ziyaret gerçekleştirdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN LİDERLİK YAPABİLECEĞİNE İNANMIYORUM"

Niğde'de Ayhan Şahenk Bulvarı'nda, CHP seçmeni olduğunu söyleyen bir vatandaş, Ağbaba'ya, "Toplumda oluşan genel bir görüş var. Üç nesildir CHP seçmeniyim, şu an Kılıçdaroğlu'nun liderlik yapabileceğine inanmıyorum. Bir CHP seçmeni olarak bana da kulak verin, beni de küstürmeyin. " dedi.

AĞBABA GEÇİŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Ağbaba da "Şu anda başkan kim olacak diye konuşmuyoruz. Şimdi başka bir şey konuşuyoruz." ifadeleriyle konuyu değiştirmeye çalışsa da, üç nesildir CHP seçmeni olduğuna yeniden vurgu yapan vatandaş, "Bunu da değerlendirin." ifadelerini kullandı.