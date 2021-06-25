İzmir'e giden Kemal Kılıçdaroğlu'na depremzedelerden soğuk duş: "8 aydır neredesiniz?"

Kılıçdaroğlu, burada bir kadının tepkisiyle karşılaştı.

"8 AYDIR NEREDEYDİNİZ"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından bir depremzede, "Biz Bayraklı olarak çok mağduruz. Siz Kuşadası'na kadar geldiniz.