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    • 25.06.2021 16:51
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    İzmir'e giden Kemal Kılıçdaroğlu'na depremzedelerden soğuk duş: "8 aydır neredesiniz?"

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle evleri yıkılan vatandaşlarla buluştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından bir depremzede, "8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Kuşadası'na kadar geldiniz, buraya gelmemenizin gerekçesini söyler misiniz?" dedi.

    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: 8 aydır neredesiniz?

    İzmir'de 30 Ekim 2020 yılında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 117 kişi hayatını kaybederken, 1.053 kişi yaralandı.

    Hayatını kaybeden vatandaşların dışında birçok kişinin evi yıkıldı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 8 ayın ardından, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

    Kılıçdaroğlu, burada bir kadının tepkisiyle karşılaştı.

    "8 AYDIR NEREDEYDİNİZ"
    Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından bir depremzede, "Biz Bayraklı olarak çok mağduruz. Siz Kuşadası'na kadar geldiniz.

        Sizi bekledik. Umut ettik. Ama uğramadınız. 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Kuşadası'na kadar geldiniz, buraya gelmemenizin gerekçesini söyler misiniz?" diye sordu.

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        Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: 8 aydır neredesiniz?
        Haberler Güncel İzmir'e giden Kemal Kılıçdaroğlu'na depremzedelerden soğuk duş: "8 aydır neredesiniz?"