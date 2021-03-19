Dün Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni Anma Töreni'nde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diye bağırmıştı.



İmamoğlu ise gazi yakını olduğunu söyleyen kişiye "Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" diye yanıt vermişti.