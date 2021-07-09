18 yaş altı ne zaman aşı olacak? Aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş aşı olabiliyor mu?

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 60,35, 2'nci doz ortalaması yüzde 27,2 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 37 milyon 459 bin 120, 2'nci dozda 16 milyon 770 bin 701 ve 3'üncü dozda 2 milyon 790 bin 102 olmak üzere toplam 57 milyon 19 bin 923 aşı uygulandı.