Türkiye'de aşılama yaşı geçen haftalarda 18'e düştü ve 18 yaş altı vatandaşlar aşılamanın ne zaman başlayacağını merak ediliyor. Son 24 saatte yapılan 228 bin 826 testte 5 bin 670 vaka tespit edildi. 59 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 126 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş altı vatandaşların aşılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Peki, 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? Aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş aşı olabiliyor mu? İşte son gelişmeler...
18 YAŞ ALTI AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
18 yaş altı vatandaşların aşılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İşte aşılamada son durum;
KORONAVİRÜS SALGININDA GÜNLÜK VAKA SAYISI
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 670 oldu. Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 228 bin 826 testte 5 bin 670 vaka tespit edildi. 59 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 126 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 228 bin 826 testte 5 bin 670 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 126 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.