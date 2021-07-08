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    • 08.07.2021 12:05
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müsilajla mücadelede sevindiren gelişmeyi duyurdu

    Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde 7 Temmuz itibarıyla 30 günü geride bıraktık. 1 ayın sonunda dün güzel gelişmeler yaşadık. Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı." dedi.

    Müsilajla mücadelede sevindiren gelişme

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

    Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde 7 Temmuz itibarıyla 30 günü geride bıraktık. 1 ayın sonunda dün güzel gelişmeler yaşadık. Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı.



    Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz. Valilik ve Belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum. 1 aydır gece gündüz demeden sahada özveri gösteren ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık.



    Denetimlerimizin otuzuncu gününde toplam; 9 bin 532 denetimi tamamladık mevzuata aykırı davranan işletmelerden 47'sini faaliyetten men ettik, 154'üne 19 milyon 589 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi...

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    Haberler Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müsilajla mücadelede sevindiren gelişmeyi duyurdu