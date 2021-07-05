Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.07.2021 00:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2021 01:02
    ABONE OL

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Müsilaj' temizliğine ilişkin paylaşım: Büyük değişim umut verici

    Müsilaj belasıyla boğuşan Marmara Denizi'nde temizlik çalışmaları sürüyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Eylem Planı' çerçevesinde kaydedilen büyük ilerlemeye ilişkin paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sahillerimiz hızla temizleniyor. Büyük değişim umut verici. Temiz bir çevre için durmak yok yola devam." ifadesini kullandı.

    Büyük değişimi görün!

    Deniz Salyası (Müsilaj) belasıyla boğuşan Marmara Denizi'nde temizlik çalışmaları sürüyor.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Marmara Denizi'ndeki sahillerin hızla temizlendiğini ve büyük değişimin umut verici olduğunu belirtti.

    "TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN DURMAK YOK YOLA DEVAM"
    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 'Marmara Denizi Koruma Eylem Planı' çerçevesinde yürüttüğü gayretli çalışmalarla Marmara Denizi'ndeki sahillerimiz hızla temizleniyor. Büyük değişim umut verici. Temiz bir çevre için durmak yok yola devam." ifadesini kullandı.

    Altun'un paylaşımında, müsilaj temizlik çalışması öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar yer aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mescid-i Aksa muhafızından Başkan Erdoğan'a teşekkür
    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Müsilaj' temizliğine ilişkin paylaşım: Büyük değişim umut verici