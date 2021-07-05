İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Müsilaj' temizliğine ilişkin paylaşım: Büyük değişim umut verici

Deniz Salyası (Müsilaj) belasıyla boğuşan Marmara Denizi'nde temizlik çalışmaları sürüyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Marmara Denizi'ndeki sahillerin hızla temizlendiğini ve büyük değişimin umut verici olduğunu belirtti.

"TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN DURMAK YOK YOLA DEVAM"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 'Marmara Denizi Koruma Eylem Planı' çerçevesinde yürüttüğü gayretli çalışmalarla Marmara Denizi'ndeki sahillerimiz hızla temizleniyor. Büyük değişim umut verici. Temiz bir çevre için durmak yok yola devam." ifadesini kullandı.

Altun'un paylaşımında, müsilaj temizlik çalışması öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar yer aldı.