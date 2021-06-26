Çılgın proje için geri sayım sona erdi! Başkan Erdoğan Kanal İstanbul'un temelini bugün atacak





İnşaat maliyeti 75 milyar lira olarak öngörülen Kanal İstanbul için gerekli olan tesis ve yapılara ek proje bileşeni olarak 1 yat limanı, konteyner limanları, rekreasyon alanı ve lojistik merkezi yapılması planlanıyor.



İNTERNET SİTESİ AÇILDI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesiyle ilgili merak edilenlerin yer aldığı "kanalistanbul. gov.tr" sitesinin yayına açıldığını duyurdu. Altun, "Yapım sürecini tüm şeffaflığıyla buradan takip edebilirsiniz" dedi

İBB BAŞKANI'NIN YALANI ELİNDE PATLADI

Alman uzman Marco Bohnhoff, "Kanal, depremde çöker" diyen CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı: Kanalın çöküp çökmeyeceği daha çok inşaatla ilgili. Deprem dalgaları derinden geldiği için kanalın olup olmamasının hiçbir önemi yok. Risk neredeyse yok gibi.