Çılgın proje için geri sayım sona erdi! Başkan Erdoğan Kanal İstanbul'un temelini bugün atacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İBB başkanlığından bugüne "rüyam" dediği ve başbakan iken 27 Nisan 2011'de "çılgın proje" olarak kamuoyuna duyurduğu Kanal İstanbul, ilk köprünün bugün yapılacak temel atma töreniyle fiilen hayata geçiriliyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'na entegre olan Sazlıdere geçişini sağlayacak köprünün ana açıklığı 440 metre. Köprünün sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleriyle toplam uzunluğu 1618 metre olacak.
Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2x4 şeritli hizmet edecek. Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. Gergin eğik askılı köprünün kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak.