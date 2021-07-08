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    • Güncel
    • 08.07.2021 11:57
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    • 08.07.2021 11:57
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    16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz Cuma resmi tatil mi olacak? Resmi açıklama geldi mi?

    16 Temmuz resmi tatil mi? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 2016'dan beri 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak her sene resmi tatil olarak sayılıyor. Bu sene bayram tarihine yakın olması nedeniyle tatil süresinin birleştirilmesi gündeme geldi. Bu gelişmeler sonrası, 16 Temmuz resmi tatil mi? 15-16 Temmuz tatil mi? Soruları merak edilerek araştırılıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!

    16 Temmuz tatil mi?

    15 Temmuz Şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü tarihi için çok az bir zaman kaldı. Bayram tatilinin de yaklaşması sebebiyle tatil süresinin 15 Temmuz ile birleştirilip birleştirilmeyeceği konusu gündeme geldi. Peki, 15 Temmuz bayram tatiliyle mi birleştirildi? 16 Temmuz resmi tatil mi? Kurban Bayram tatili kaç gün olacak? Soruları merak edilerek araştırılıyor. İşte son gelişmeler!

    16 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

    Vatandaşlar 16 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığını ve 15 Temmuz resmi tatili ile hafta sonu tatilinin birleştirilip birleştirilmediğini merak ediyor.

    Şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak bilinen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için az bir süre kaldı.

    2016 senesinde gerçekleşen darbe girişiminin ardından Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen 15 Temmuz'un üzerinden 5 sene geçti. 15 Temmuz bu sene Perşembe gününe denk gelmekte ve hafta sonu ile arasında 16 Temmuz Cuma günü bulunmakta. Resmi tatil günlerinde okullar ve bazı kamu kuruluşları tatil edilebiliyor.

    15 Temmuz günü FETÖ'nün düzenlediği darbe girişimi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini kullanmıştı. Buna göre 15 Temmuz günü çalışanlar için bir günlük resmi tatil olarak sayılmakta. Fakat 16 Temmuz günü ile ilgili bir karar şu ana dek henüz verilmedi.



    2021 senesi resmi tatil günleri hangileri?

    1 Ocak Yılbaşı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

    12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

    13 Mayıs Ramazan Bayramı

    1.gün 14 Mayıs Ramazan Bayramı

    2.gün 15 Mayıs Ramazan Bayramı

    3.gün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

    15 Temmuz Demokrasi Bayramı

    30 Ağustos Zafer Bayramı

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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    Haberler Güncel 16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz Cuma resmi tatil mi olacak? Resmi açıklama geldi mi?