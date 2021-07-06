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    • Yaşam
    • 06.07.2021 22:26
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    • 06.07.2021 22:30
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    'Tosuncuk' lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın kaçak villası mühürlendi

    Kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle binlerce insanı dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 'Tosuncuk'un Giresun’un Espiye ilçesi Aydınlar köyünde bulunan kaçak villası mühürlendi.

    DHA
    'Tosuncuk'un kaçak villası mühürlendi

    'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olan Mehmet Aydın'ın, 2016 yılında memleketi Giresun'un Espiye ilçesi Aydınlar köyünde, dere yatağına 2 katlı ahşap kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı.

    GÜVENLİK KAMERALARIYLA DONATMIŞ
    Babası Murat Aydın adına kayıtlı villanın güvenlik kameraları ile donatıldığı görüldü.

    Babasının 2017 yılında yaşamını yitirmesinin ardından anne Fatma Aydın'a kalan villada uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.



    MÜHÜRLENDİ
    Kaçak villanın güdeme gelmesinin ardından Espiye Kaymakamlığı harekete geçti. Köye giden ekipler kaçak olduğunu tespit ettiği villa tipi kaçak evi tutanak ile mühürledi.

        Villa kapısına asılan mühürlü belgede, "İlçemiz Aydınlar Köyü'nde Fatma Aydın adına kayıtlı 150 ada, 13 parsel arazi üzerine kaçak olarak inşa edilen bina kaymakamlık makamının 06.07.2021 tarihli ve 1280 sayılı olurları gereğince mühürlenmiştir" ibaresine yer verildi.

        Belgede, İlçe Özel İdare Müdürü, Yapı İşleri Müdürü ve Milli Emlak Şefi'nin imzaları da yer aldı.


        Kaçak yapı için önümüzdeki günlerde yıkım işlemlerinin başlatılması bekleniyor.

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