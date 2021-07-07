Deprem bilimci Naci Görür uçan arabayı hedef aldı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 'Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' için düzenlenen imza töreninde Bakan Mustafa Varank tarafından yapılan "Türkiye uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak" açıklaması deprem uzmanı Naci Görür tarafından hedef alındı.
"OKUMA ALIŞKANLIĞI OLMAYAN BİR ÜLKE"
Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Görür, Türkiye'nin uçan araba ve bu alandaki liderlik hedefi için şunları söyledi:
Arkadaşlar, şu anda bir kanalda altyazı geçiyor "Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak" diye. Dayanamayıp yazıyorum. AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak? Olsa bile bu sağlıklı ve sürdürülebilir olur mu? Altyapısı olmayan üretimlerle liderlik olmaz. Kulağa hoş geliyor ama halkımıza gerçekleri söylemek daha doğru.