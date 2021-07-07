Deprem bilimci Naci Görür uçan arabayı hedef aldı!

Arkadaşlar, şu anda bir kanalda altyazı geçiyor "Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak" diye. Dayanamayıp yazıyorum. AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak? Olsa bile bu sağlıklı ve sürdürülebilir olur mu? Altyapısı olmayan üretimlerle liderlik olmaz. Kulağa hoş geliyor ama halkımıza gerçekleri söylemek daha doğru.