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    • 07.07.2021 13:54
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    Deprem bilimci Naci Görür uçan arabayı hedef aldı!

    Türkiye gerek yerli silahları ile gerekse yerli diğer projeleri ile dünyanın gündeminden düşmezken, içerdeki düşmanlar yine devreye girdi. Geçmişte “Türkiye İHA/SİHA yapamaz” diyen zihniyet bu kez de uçan arabayı hedef aldı. Yer bilimci olarak bilinen Prof. Dr. Naci Görür "Arkadaşlar, şu anda bir kanalda altyazı geçiyor 'Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak' diye. Bu iş nasıl olacak?" sözleriyle uçan araba hedefini küçümsedi.

    takvim.com.tr

    Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 'Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' için düzenlenen imza töreninde Bakan Mustafa Varank tarafından yapılan "Türkiye uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak" açıklaması deprem uzmanı Naci Görür tarafından hedef alındı.

    "OKUMA ALIŞKANLIĞI OLMAYAN BİR ÜLKE"
    Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Görür, Türkiye'nin uçan araba ve bu alandaki liderlik hedefi için şunları söyledi:

    Arkadaşlar, şu anda bir kanalda altyazı geçiyor "Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak" diye. Dayanamayıp yazıyorum. AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak? Olsa bile bu sağlıklı ve sürdürülebilir olur mu? Altyapısı olmayan üretimlerle liderlik olmaz. Kulağa hoş geliyor ama halkımıza gerçekleri söylemek daha doğru.

        VARANK: YÜREK LAZIM
        Varank, Görür'ün bu eleştirisine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Varank, yaptığı paylaşımda "Başarının sırrı, doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapıp fırsat penceresini yakalamaktan geçiyor. Ülkemizin savunma sanayindeki başarısını biz değil, dünya medyası yazıyor. Türkiye her şeyi başarabilecek kabiliyete sahip büyük bir ülke. Ama önce buna inanacak YÜREK lazım!" dedi.

        VARANK NE DEMİŞTİ?
        "Geçenlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, 'Uçan arabalarda dünya liderliğine oynayan bir Türkiye olacak.' dedi. Bunun üzerine yine bilindik grup, bu sözle alay etmeye kalktılar. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ifadesini tekrarlıyorum, Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak. Nasıl ki insansız hava araçlarındaki başarımız tüm dünyanın gündemindeyse tüm yenilikçi alanlarda da iddiamızı kanıtlayacak başarı hikayelerini gençlerimizle birlikte yazacağız. Ufku samandan öteye geçemeyen muhalefet inansa da inanmasa da yazacağız."

        CEZERİ'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

        Seyir hızı: 100 km/s

        Azami uçuş irtifası: 2000 m

        Hava kalma süresi: ~ 1 saat

            Menzil: 70-80 km

            Bataryaların tam dolumu için gereken süre: 1 saat

            Ölçüler (en X boy X yükseklik): 3730 x 4070 x 1870 mm

            Kalkış / iniş: Dikey kalkış-iniş

            Azami Kalkış Ağırlığı: 241 kg

            Motor tipi: 8x BLCD

            TEKNİK KABİLİYETLERİ
            Elektrik tahrikli pervaneler; her bir motor kolunda 2 adet ters dönüşlü pervane

            Lityum-iyon batarya paketi

            Üç yedekli tam otonom uçuş kontrol sistemi

            Karbon fiber yapısal; hafif ve dayanıklı kabin ve motor kolları konstrüksiyonları

            Sabit hatveli pervaneler

            Kentsel hava taşımacılığına uygun yolcu ve kargo kabinleri

            Yapay zekâ bilgisayarı destekli uçuş sistemi

                KULLANIM ALANLARI VE FAYDALARI
                Şehir içi ulaşımda trafik sıkışıklığı azaltılabilir

                Trafikte geçirilen zaman en aza indirilebilir

                Ulaşım kaynaklı hava kirliliği azaltılabilir

                Trafik kazaları azaltılabilir

                Daha hızlı ve etkin bir kargo taşımacılığı hizmeti sağlayabilir

                Sağlık kurumlarının acil ihtiyaçlarına (kan, organ taşımacılığı vb.) hızlı şekilde cevap verebilir

                Yüksek riskli savaş bölgelerine ikmal amaçlı kullanılabilir

                GENEL ÖZELLİKLERİ
                Araç minimum teknik bilgi ve havacılık bilgisi ile uçurulabilecek şekilde tasarlanmaktadır.

                Uçan Araba 8 adet BLDC motor ve pervane çiftinden oluşan, üstten pervaneli, tek koltuklu, döner kanatlı bir hava aracıdır.

                Araç gücünü şarj edilebilir bataryalardan sağlamaktadır ve %100 elektrik ile çalışmaktadır.

                Araç kumanda kolu, irtifa kontrol kolu, dokunmatik komuta ekranı, iki adet fiziksel buton (Acil İn, Dur) ve iki adet anahtar (Motor Bataryası Anahtarı, Aviyonik Sistem Anahtarı) aracılığı ile kontrol edilmektedir.

                "TÜRKİYE İHA YAPAMAZ" DENİLMİŞTİ
                Benzer şekilde muhalif bazı isimler ve gazeteler tarafından da uçan araba projesi hedef alınmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın "Sadece elektrikli araçlarda artık biz de varız diyen bir Türkiye'nin ötesinde bir sonraki aşamaya yaptığımız yatırımlar var. Uçan araçlara geldiğimizde artık dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye göreceksiniz" sözleri muhalif medya ve isimler tarafından alay konusu yapılmıştı.
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                Haberler Güncel Deprem bilimci Naci Görür uçan arabayı hedef aldı!