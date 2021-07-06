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SON DAKİKA: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın kaçak villası! Giresun Espiye'de dere yatağına yapıp kameralarla donatmış

Son dakika haberleri... Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi yüzlerce milyon lira dolandıran ve yurt dışına kaçıp kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim olduktan sonra Türkiye'ye getirildi. Aydın'ın memleketi Giresun Espiye'de 5 yıl önce dere yatağına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı. Güvenlik kameraları ile donatılan evde uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

06.07.2021 10:42 - Son Güncelleme: 06.07.2021 10:51
SON DAKİKA: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın kaçak villası! Giresun Espiye'de dere yatağına yapıp kameralarla donatmış

'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olan Mehmet Aydın'ın, 2016 yılında memleketi Giresun'un Espiye ilçesi Aydınlar köyünde, dere yatağına 2 katlı ahşap kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın kaçak villası! Giresun Espiye'de dere yatağına yapıp kameralarla donatmış

Babası Murat Aydın adına kayıtlı villanın güvenlik kameraları ile donatıldığı görüldü. Babasının 2017 yılında yaşamını yitirmesinin ardından anne Fatma Aydın'a kalan villada uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

SON DAKİKA: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın kaçak villası! Giresun Espiye'de dere yatağına yapıp kameralarla donatmış

Kaçak villa için ekiplerin yıkım çalışması başlatacağı öğrenildi.

SON DAKİKA: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın kaçak villası! Giresun Espiye'de dere yatağına yapıp kameralarla donatmış

Aydınlar'da 'Tosuncuk' ile ilgili kimse konuşmazken, Mehmet Aydın'ın yıllardır köyüne gelmediği de öğrenildi.

SON DAKİKA: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın kaçak villası! Giresun Espiye'de dere yatağına yapıp kameralarla donatmış

Aydın'ın amcası köy muhtarı Yılmaz Aydın, gazetecilere açıklama yapmadı.