SON DAKİKA: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın kaçak villası! Giresun Espiye'de dere yatağına yapıp kameralarla donatmış

Son dakika haberleri... Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi yüzlerce milyon lira dolandıran ve yurt dışına kaçıp kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim olduktan sonra Türkiye'ye getirildi. Aydın'ın memleketi Giresun Espiye'de 5 yıl önce dere yatağına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı. Güvenlik kameraları ile donatılan evde uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

06.07.2021 10:42 - Son Güncelleme: 06.07.2021 10:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





