SON DAKİKA: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın kaçak villası! Giresun Espiye'de dere yatağına yapıp kameralarla donatmış
Son dakika haberleri... Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi yüzlerce milyon lira dolandıran ve yurt dışına kaçıp kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim olduktan sonra Türkiye'ye getirildi. Aydın'ın memleketi Giresun Espiye'de 5 yıl önce dere yatağına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı. Güvenlik kameraları ile donatılan evde uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.
06.07.2021 10:42
- Son Güncelleme: 06.07.2021 10:51
'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olan Mehmet Aydın'ın, 2016 yılında memleketi Giresun'un Espiye ilçesi Aydınlar köyünde, dere yatağına 2 katlı ahşap kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı.