CHP yandaşı kanalda aynı kişi hem Suriyeli hem Türk vatandaşı olarak konuştu!

Sosyal medyada dolaşıma sokulan yalanlara ve algı operasyonlarına bir yenisi eklendi.
YouTube kanalı Halkın Sesi TV'nin, sokak röportajında bir kişiyi hem Suriyeli hem de Türk vatandaşı olarak konuşturduğu ve tepki çekmesi amacıyla sözler söylettirdiği 2019 tarihli videosu, sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu.
ÖNCE SURİYELİ SONRA TÜRK OLARAK KONUŞUYOR
O videoda, önce kendisini Suriyeli olarak tanıtan genç, "Bize para geliyor, ev geliyor. Nargilemiz var. Daha çok maaş istiyoruz. Arapça tabela istiyoruz" gibi cümlelerle demeç veriyor.
Daha sonra ise aynı kişi bu sefer kendini Türk vatandaşı olarak tanıtıp "Kendi ülkemizde ikinci vatandaş konumuna geldik. Ben üniversiteye her ay para verirken, yanımdaki Suriyeli, tam burslu olarak bedava okuyor" ifadelerini kullanıyor.