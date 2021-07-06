Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın para oyunu ortaya çıktı! 5 yıl önce de bunu yapmış!

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Binlerce kişiyi dolandıran "Tosuncuk" lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'la ilgili hukuki süreç işliyor. Soruşturma kapsamında akıllarda "Aydın neden yıllar sonra teslim oldu?" sorusu var. Parası mı bitti? Yerinin tespit edileceğini mi düşündü? Davada ise bir sanığın itirafı ortaya çıktı. İtirafa göre; Aydın'ın imzası taklit edilerek Türkiye'de kendisine para garantisi oluşturmaya çalıştığı anlaşıldı. Mahkeme iddialarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.İşte detaylar: