Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın para oyunu ortaya çıktı! 5 yıl önce de bunu yapmış!
Binlerce insanı dolandırarak yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye teslim olması büyük yankı uyandırmıştı. Çiftlik Bank soruşturmasında Mehmet Aydın'ın para oyunu ortaya çıktı. Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi Savaş Yıkılmaz mahkemede verdiği ifadesinde tüm detayları anlattı. Öte yandan Tosuncuk'un 5 yıl önce rakip internet sitesi kuran eski çalışanını kaçırıp evinde sorguya aldığını gösteren kayıtlar ortaya çıktı.
Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi Savaş Yıkılmaz mahkemede verdiği ifadesinde şirketin yönetim kurulunda bulunan sanıklar Hakkı Cangül ve Ahmet Furkan Ferman'ın, Aydın'ın koruması ve elinde daha önce onun adına imza atma yetkisi bulunan Cafer Çolak'a mallara el koyulmuş olmasına rağmen geçmişe yönelik imza attırdıklarını söyledi.
ÇARPICI İTİRAF VE PARA OYUNU
İmza attırmaktaki amacı da açıklayan Yıkılmaz, "Çiftlik Bank'ın Yeşilyurt Gayrimenkul'de 2 milyon liraya yakın bir alacağı var. Çolak'a imza attırarak paranın yarısını tahsil ettiler. Hakkı'nın babası Şinasi ve başkalarının hesaplarına aktardılar. Bunun araştırılmasını istiyorum" dedi.
Sabah'ta yer alan habere göre, bu son dakika itirafı akıllara "Aydın Türkiye'ye döndükten sonra kendisine güvendiği adamları aracılığı ile para garantisi oluşturmaya çalışıyor, uzaktan para depoluyor" ihtimalini getirdi. Mahkeme, Cangül ve Ferman hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu, gerekli araştırmaların yapılmasını istedi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Binlerce kişiyi dolandıran "Tosuncuk" lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'la ilgili hukuki süreç işliyor. Soruşturma kapsamında akıllarda "Aydın neden yıllar sonra teslim oldu?" sorusu var. Parası mı bitti? Yerinin tespit edileceğini mi düşündü? Davada ise bir sanığın itirafı ortaya çıktı. İtirafa göre; Aydın'ın imzası taklit edilerek Türkiye'de kendisine para garantisi oluşturmaya çalıştığı anlaşıldı. Mahkeme iddialarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.İşte detaylar: