Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Beni neden sattınız?

"KAZANACAĞIM DİYE KORKTULAR"

Kılıçdaroğlu'ndan özel bir ricası olduğunu da dile getiren İnce, "Gel sizinle özel tartışalım. Sayın eski Genel Başkanım. Partiden neden ayrıldım. Seçim gecesi beni niye sattınız? Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız. Neden sistemi çökerttiniz? Neden bana sonuçları vermediniz? Neden bana oy vermediniz? Gel bunları tartışalım.