Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyonda tartışma' teklifi: Madem demokrat amcalığa soyundun haydi gel!

Eskiden parti genel başkanlarının Türkiye'deki televizyon kanallarında açık oturumlara katıldığına değinen İnce, "Yuvarlak masa etrafına otururdu, tartışırlardı. Denizli'den sesleniyorum. İster parti genel başkanı olsun ister Cumhurbaşkanı adayı olsun. Televizyonda Türkiye'nin ekonomisini, sağlığını, S-400'ünü, F- 35'ini, mavi vatanını, tarımını, eğitimini, sanayisini, vergi oranlarını, dış politikasını tartışacak karşımda yarışmacı arıyorum. Öyle iki süslü kelime edip kenara çekilmek yok. 'Sizi seviyorum' demekle olmaz. Türkiye'nin derin sorunları var. Herkesi meydana davet ediyorum" ifadelerini kullandı.