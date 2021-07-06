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    • 06.07.2021 13:12
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    Halk TV Eski Genel Müdürü Şaban Sevinç itiraf etti: CHP 2018'de "Muharrem İnce'yi gösterme" diye baskı yaptı

    Halk TV Eski Genel Müdürü Şaban Sevinç, katıldığı bir canlı yayın programında 2018 seçimlerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. Sevinç, CHP’nin o dönem cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’yi ekranlarda fazla göstermemesi için baskı yaptığını ve "Meral Akşener'in mitinglerini de yayınlama” diye uyarı aldığını itiraf etti.

    CHP Muharrem İnce'yi gösterme diye baskı yaptı

    Özel bir TV kanalında açıklamalarda bulunan Halk TV Eski Genel Müdürü Şaban Sevinç, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Muharrem İnce'nin CHP'den destek almadığını söyledi.

    MUHARREM İNCE'YE SANSÜR İTİRAFI
    Muharrem İnce'ye CHP Genel Merkezi'nin çelme taktığını söyleyen Sevinç, bir CHP Genel Başkan Yardımcısının kendisini aradığını ve İnce'yi ekranda fazla göstermemesini istediğini anlattı.

    "Daha kampanya yaparken genel merkez çelme takıyor, ben görüyorum, ben yaşadım, bana CHP Genel Başkan Yardımcısı "Muharrem İnce'yi niye bu kadar gösteriyorsun, başımıza bela mı edeceksin" dedi.

    Sevinç, CHP'den gördüğü baskı nedeniyle Deniz Baykal'la da görüştüğünü söyledi.

    "CHP'nin Halk TV'ye yaptığı baskı nedeniyle Deniz Baykal'la da görüştüm, bana dediği şu sen doğrusun yapıyorsun, aynen devam et."

    AKŞENER DE SANSÜRLENMİŞ
    Muharrem İnce'yi ekrana çıkarmak istemeyen CHP'nin o dönemde aynı tutumu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için de sergilediğini bu sözlerle ifade etti:

    "Yav Meral Akşener'in mitinglerini de yayınlama, neden, işte bizim oylarımız İYİ Partiye kayıyor."

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    Haberler Güncel Halk TV Eski Genel Müdürü Şaban Sevinç itiraf etti: CHP 2018'de "Muharrem İnce'yi gösterme" diye baskı yaptı