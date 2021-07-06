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    • 06.07.2021 17:12
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    Muharrem İnce'den kendisine sansür uygulatan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye karşı sansür uygulattığı, Halk TV'yi aratarak "Muharrem İnce'yi fazla yayınlamayın" dediği ortaya çıkmıştı. Sansürün hedefi olan Muharrem İnce, bugün Kılıçdaroğu'na Edirne'den meydan okudu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kılıçdaroğlu'na hodri meydan

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İl Başkanlığı binasının açılışına katılmak üzere Edirne'ye geldi.

    SANSÜRCÜ KILIÇDAROĞLU'NA HODRİ MEYDAN
    Burada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Muharrem İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu'ndan özel bir ricam var. Saraya giden CHP'li, seçim gecesi neredeydin, 12 bin sandıkta niye gözlemci yok, 'Muharrem İnce'yi televizyona fazla çıkartmayın', bu gariban bu partiden niye ayrıldı, gelin bunu milletin gözünün önünde bir tartışalım. Söz veriyorum millet sana hak verirse kapatırız dükkanı sorun yok. Atatürk'ün emanetine kim ihanet ediyormuş, gelin bir görelim" dedi.


    KILIÇDAROĞLU'NDAN İNCE'YE SANSÜR
    Halk TV Eski Genel Müdürü Şaban Sevinç, katıldığı bir canlı yayın programında 2018 seçimlerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.

    Muharrem İnce'ye CHP Genel Merkezi'nin çelme taktığını söyleyen Sevinç, bir CHP Genel Başkan Yardımcısının kendisini aradığını ve İnce'yi ekranda fazla göstermemesini istediğini anlatmıştı.

    Sevinç, "Daha kampanya yaparken genel merkez çelme takıyor, ben görüyorum, ben yaşadım, bana CHP Genel Başkan Yardımcısı 'Muharrem İnce'yi niye bu kadar gösteriyorsun, başımıza bela mı edeceksin' dedi." şeklinde konuşmuştu.

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