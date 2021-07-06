Muharrem İnce'den kendisine sansür uygulatan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İl Başkanlığı binasının açılışına katılmak üzere Edirne'ye geldi.





SANSÜRCÜ KILIÇDAROĞLU'NA HODRİ MEYDAN

Burada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Muharrem İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu'ndan özel bir ricam var. Saraya giden CHP'li, seçim gecesi neredeydin, 12 bin sandıkta niye gözlemci yok, 'Muharrem İnce'yi televizyona fazla çıkartmayın', bu gariban bu partiden niye ayrıldı, gelin bunu milletin gözünün önünde bir tartışalım. Söz veriyorum millet sana hak verirse kapatırız dükkanı sorun yok. Atatürk'ün emanetine kim ihanet ediyormuş, gelin bir görelim" dedi.

Halk TV Eski Genel Müdürü Şaban Sevinç , katıldığı bir canlı yayın programında 2018 seçimlerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.

Muharrem İnce'ye CHP Genel Merkezi'nin çelme taktığını söyleyen Sevinç, bir CHP Genel Başkan Yardımcısının kendisini aradığını ve İnce'yi ekranda fazla göstermemesini istediğini anlatmıştı.





Sevinç, "Daha kampanya yaparken genel merkez çelme takıyor, ben görüyorum, ben yaşadım, bana CHP Genel Başkan Yardımcısı 'Muharrem İnce'yi niye bu kadar gösteriyorsun, başımıza bela mı edeceksin' dedi." şeklinde konuşmuştu.