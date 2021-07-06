Bakanlık'tan dev adım! Her eve ayrı kira desteği!

Sürecin hızlı ilerlemesi adına vatandaş ile bakanlık arasında bir sözleşme yapılmayacak, süreç resen gerçekleşecek. Tapuların hazineye devrinin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Mülkiyet hakkı devletin garantisi altındadır, vatandaşın hak kaybı olmayacak. Tüm işlemler hak sahiplerinin devir öncesi tapuları üzerinden gerçekleştirilecektir" denildi. Sosyal donatı alanında kalanlar da hak kaybına uğramayacak.
AYDA 1.500 TL KİRA YARDIMI
Evlerini tahliye eden vatandaş 48 ayı geçmemek şartıyla yeni evini alana kadar her ay kira yardımı alacak. İstanbul'da dönüşüm projeleri için belirlenen aylık kira yardımı 1.150 lira iken bu Fikirtepe için 1.500 lira olarak gerçekleşecek. İkamet eden vatandaşlar bakanlığın belirlediği aylık kira bedelinin 5 katı kadar (7 bin 500 lira), kiracılar ise 2 katı kadar (3 bin lira) defaten kira yardımı alabilecek.
Hak sahiplerinin kira yardımını peşinen alması için ikamet etme şartı aranacak ve sonraki kira bedeli takip eden aylarda yapılacak.