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    • 06.07.2021 09:34
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    Zilhicce ayı ne zaman 2021? Zilhicce ayı ne demek, hangi ay başlıyor? Hangi ibadetler yapılır? Diyanet açıklaması…

    Müslüman alemi gündemde sıklıkla Zilhicce ayı ne zaman 2021? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Temmuz ayının idrak edildiği şu günlerde İslam alemi son derece önemli olan ve ilk 9 günü oruç tutmanın tavsiye edildiği Zilhicce ayı hakkında bilgi edinmek istiyor. Sözlükte "hac ayı" anlamındaki zilhicce (zülhicce, zülhacce) kameri yılın zilkadeden sonra gelen son ayıdır. Peki Zilhicce ayı ne demek, hangi ay başlıyor? Hangi ibadetler yapılır? Diyanet’ten tarih açıklaması geldi…

    takvim.com.tr
    Zilhicce ayı ne zaman 2021?

    Zilhicce ayı ne zaman 2021? Zilhicce ayı ne demek, hangi ay başlıyor? Hangi ibadetler yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hac ibadetinin yerine getirildiği ay olan ve ibadetlerinin neler olduğu merak edilen Zilhicce ayında kaç gün oruç tutulur? Peygamber Efendimiz "Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur" buyurmuştur.

    ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN 2021?

    Zilhicce ayı bu yıl 11 Temmuz'da başlayacak. Bu ayın 10. günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olarak idrak ediliyor.

    ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

    Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür. Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş , yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dedi i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.

    Fecr suresinin 2. âyetinde geçen "on gece" ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce'nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu'l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce'nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); "Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur." buyurmuş, sahabîler, "Ey Allah'ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? " diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); "Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)" (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.

        Zilhicce'nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196, 197; Ebû Dâvûd, Savm, 64; Tirmizî, Savm, 46).

        ZİLHİCCE AYI İBADETLERİ NELERDİR?

        Zilhicce ayı oruç tutma günlerinden birisidir. Ramazan ayından sonra, Arefe günü, Aşûre günü, Zilhicce ve Muharrem aylarının ilk on günleridir. Haram aylarının tamamı, oruç tutma günleridir. Bunlar faziletli günlerdir. Bu kıymetli ay ibadetle değerlendirilmelidir "Allah'ın katında, Zilhicce ayının (ilk) on günlerinden daha kıymetli günler yoktur, O günlerde Allah-ü Teala'ya çok ibadet ediniz!" Bununla birlikte bu ibadetlerle de meşgul olmak gerekir;

        Kaza namazı kılmak,

        Sadaka vermek,

        Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmak,

        Tesbih namazı kılmak,

        Cevşen-i Kebir, evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak.
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        Haberler Güncel Zilhicce ayı ne zaman 2021? Zilhicce ayı ne demek, hangi ay başlıyor? Hangi ibadetler yapılır? Diyanet açıklaması…