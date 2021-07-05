Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, 132 bin kişiyi dolandırdı! İfadesi şaşırttı: Borçlarımı ödeyeceğim

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın (30), Çiftlik Bank yalanı ile 1 milyar 100 bin liralık vurgun yaptı! 2019'da yurt dışına kaçtı. Üç yılda, Bolivya, Uruguay, Kolombiya, Kosta Rika, El Salvador, Arjantin, Dominik Cumhuriyeti ve Guatemala'yı dolaştı.

Son durağı ise Brezilya'ydı. Perşembe günü Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olan Mehmet Aydın için iade işlemleri başladı. Yüzyılın vurgununu yapan sahtekar cumartesi akşamı Türkiye'ye giriş yaptı. Hemen gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne yollandı. 4 gün boyunca gözaltında kalacak olan Aydın, dün sabah ifade vermeye başladı. "Ailem, mağdurlardan çok tepki gördü. Ben de ailemle bu konuda çok fazla sorun yaşadığım için teslim olmaya karar verdim. Borçların bir bölümünü ödedim. Kalan bölümlerini de ödeyeceğim" açıklamasını yaptı.EMİR SOMER - MUSTAFA BAKIRHAN.

TEMELLERİ BURADA ATILDI

Tosuncuk, Çiftlik Bank'ın temellerini Bursa'da kaldığı bu bodrum kattaki evde attı.

Bulaşıkçılık yaptığı sırada "Yazılım yapacağım" diyerek işten ayrıldı. Eski mesai arkadaşı Kemal Çetin, "Kıyafet alacak parası bile yoktu. Çok aktif ve sosyal biri değildi" dedi.

SON DURAK MALTEPE

Mehmet Aydın'ın 75 bin 260 yıla kadar hapsi istendi. Tutuklandıktan sonra Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda kalacağı öğrenildi. Can güvenliği için tek kişilik koğuşta tutulacağı belirtildi. SEDA NUR GÜNAYDIN.

BITCOIN SORUSUNA SESSİZ KALDI

Firari olduğu dönemde Tosuncuk'la ilgili iddiaların sonu gelmedi. Kaçırdığı paraları Bitcoin'e yatırdığı ve bu sayede birikimini artırdığı bile söylendi! Aydın'ın avukatlarından Fatih Kuş, dün ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Bitcoin ile ilgili sorulara "Müvekkilimizin ifadesinden sonra açıklaması yapacağız" dedi.