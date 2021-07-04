Son dakika: Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı!

3 yıl 5 aydır kaçak olan Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın ifade vermeye başladı. Brezilya'nın Sao Paulo kentinden Türkiye'ye getirilen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve avukatları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde.
A Haber muhabiri Evren Şenlik, Tosuncuk'un ilk ifadesini aktardı. Evren Şenlik, zor günler geçirdiğini ve borcu olduğu kadar alacağının da olduğunu söylediğini belirtti.
A Haber muhabiri Şenlik, Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi hakkında yaptığı açıklamada, "Ön görüşmedeki ilk ifadesinde Mehmet Aydın borçlarını ödeyeceğini söyledi. Borcu kadar alacakları da olduğunu borcunun büyük bir bölümünü ödediğini söyledi.