Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan müsilaj açıklaması: Marmara Denizi’ni en kısa zamanda eski haline getireceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediyesine ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Bugün İstanbul'un fethinin müjdecisi Beykoz'umuzdayız. Beykoz'umun güzelliklerine güzellik katabilmek, vatandaşların mülkiyet ve imar problemlerini çözebilmek adına istişarelerde bulunduk. Beykoz'umuzu daha güzel, daha yeşil yapacak adımları her birlikte atacağız" dedi.
İmar planı çalışmalarında son safhaya gelindiğini belirten Kurum, "Önümüzdeki hafta Çavuşbaşı ve Görele mahallelerimizin imar planlarını onaylayıp, vatandaşlarımızın bu noktadaki imar problemlerini çözmüş olacağız. Bu çerçevede etaplar halinde imar çalışmalarımızı yürütüyoruz. İkinci alanımız Gümüşsuyu Karlıtepe bölgemiz. Burada da yerleşime uygun alanları tespitlerini yapıyoruz. 8 bin 200 vatandaşımızı ilgilendiren bu çalışmayı da Ağustos ayı itibariyle neticelendirip, vatandaşlarımızın imar sorununu çözeceğiz. Bir yandan ilçedeki yeşil alanların doğal yapısını koruyacak diğer yandan da vatandaşların imar ve mülkiyet problemlerini çözecek adımlarımızı atıyoruz. Yılsonu itibariyle çalışmalarımızı tamamlayacağız. Tokatköy'de vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerimiz var. Bu sözlerimizi tutmanın mutluluğunu gururunu yaşıyor olacağız inşallah" diye konuştu.
"BEYKOZ ÇAYIRI MİLLET BAHÇESİ'Nİ ÖNÜMÜZDEKİ YIL BEYKOZ'UMUZA ARMAĞAN EDECEĞİZ"
Bakan Kurum, "Beykoz'umuz ve İstanbul'umuz için çok önemli bir alanımız var. Beykoz Çayırımız. Burada doğal sit alanımız, korunması gereken ağaçlarımız var. Burada ağaçların korunduğu, herkesin hatıralarının korunduğu bir düzenlemeyi İstanbul'umuza kazandıracağız. Buradaki yeşil alanı arttırıyoruz. Buranın ismini Beykoz Çayırı Millet Bahçesi olarak düşünüyoruz. Gencinden yaşlısına herkesin hatıralarının canlanabileceği, tescilli ağaçlarının korunarak geleceğe aktarılacağı, vatandaşlarımız için coşkuyla birlikte beraberlik ruhu içerisinde yaşam alanı oluşturacak projemizi de Ekim ayı itibariyle oluşturuyor olacağız. Önümüzdeki yıl da Beykoz'umuza, İstanbul'umuza armağan edeceğiz" şeklinde konuştu.
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