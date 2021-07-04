Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan müsilaj açıklaması: Marmara Denizi’ni en kısa zamanda eski haline getireceğiz

"Amacımız Marmara'yı en kısa zamanda eski haline getirmektir. Umut ediyoruz ki çok yakın zamanda Marmara denizimizi eski haline getireceğiz" diyen Bakan Kurum, "Eylem planımız 3 senelik bir eylem planı. Ama ben inanıyorum ki önümüzdeki 1 buçuk 2 yıl içerisinde bu takvimle birlikte adımlarımızı atacağız ve Marmara'mızı eski haline getireceğimizi düşünüyorum. Bilim insanlarımız da bu noktada olumlu görüşler veriyor. Amacımız 2 sene içerisinde Marmara'mızı eski haline getirmektir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda gerek maddi gerek teknik noktada gereken tüm destekleri vermektedir. Biz de Bakanlık olarak Belediyelerimizle birlikte beraberlik ruhu içerisinde bu süreci yürütüyoruz. Marmara'yı en kısa zamanda eski haline getireceğiz" dedi.

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