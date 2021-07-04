Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilajla mücadelede son durumu değerlendirdi

Denizdeki canlı hayatını tehdit eden müsilaj Marmara'yı da etkiledi. 8 Haziran'da Marmara'ya kıyısı olan illerde başlatılan deniz temizliği seferberliği hızlı sonuç verdi. Deniz salyasının pek çok noktada etkisini kaybettiği gözlendi. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da son durumu değerlendirdi. Şunları söyledi:

İHA'larla uydu takip sistemi üzerinden müdahale edip, temizlik çalışmalarını yürütüyoruz. Toplam 10 bin metreküp müsilaj topladık. 7 ilde 8 bin 118 denetim yaptık. 112 tesise 14.8 milyon lira para cezası uyguladık.

Korunan alan ilan edeceğimiz Marmara Denizi için yürüttüğümüz bilimsel çalışmaları bu ayın sonuna kadar tamamlayacağız. Denizdeki oksijen miktarını artırmak için Kocaeli Körfez'de 4 farklı noktada ve Pendik Marina'da pilot bir çalışma başlattık. Havadan alınan oksijeni, denizin içine aktarıyoruz.

SEFERBERLİK SONUÇ VERDİ

8 Haziran'da başlatılan çalışmalar sonucunda Marmara Denizi'nde müsilaj etkisini kaybetti.