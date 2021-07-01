Marmara'daki müsilaj istilasında flaş gelişme: Arıtma tesislerini belediye yapmazsa bakanlık el atacak

Marmara Denizi'nin müsilajdan temizlenmesi için zamana karşı bir yarış verilirken, bu konuda hazırlanan yasa teklifinin de TBMM tatile girmeden çıkartılması bekleniyor. Teklif kapsamında gerekli arıtma tesislerini belediyeler verilen sürede yapamazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girecek. Tesisler, "Yap-işlet-devret, PPP, yap-kirala" modelleriyle hayata geçirilecek.
TEKLİFTE YER ALACAK
AK Parti ve ilgili bakanlıklar TBMM tatile girmeden önce çıkartılacak torba yasa teklifi hazırlıyor. Torba teklifte yer alması planlanan değişiklikler şöyle:
TESİSLER HIZLA YAPILACAK
Müsilaj sorununun hızlı çözümü için önlemler alınacak. Biyolojik arıtma başta olmak üzere arıtma tesislerinin tamamlaması için belediyelere belli bir süre verilecek. Yapım çalışmaları belli aralıklar ile takip edilecek. Sabah'ın haberine göre, bu süre içinde tesis yapılamazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girecek.
Tesisleri, bakanlık yaptıracak. Karşılığında belediyenin merkezi bütçeden alacağı paydan kesinti yapılması tartışılıyor. Ancak henüz karar verilmedi.