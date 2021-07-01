Marmara'daki müsilaj istilasında flaş gelişme: Arıtma tesislerini belediye yapmazsa bakanlık el atacak





TESİSLER HIZLA YAPILACAK

Müsilaj sorununun hızlı çözümü için önlemler alınacak. Biyolojik arıtma başta olmak üzere arıtma tesislerinin tamamlaması için belediyelere belli bir süre verilecek. Yapım çalışmaları belli aralıklar ile takip edilecek. Sabah'ın haberine göre, bu süre içinde tesis yapılamazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girecek.



Tesisleri, bakanlık yaptıracak. Karşılığında belediyenin merkezi bütçeden alacağı paydan kesinti yapılması tartışılıyor. Ancak henüz karar verilmedi.