Müsilaj yalanı ortaya çıkan CHP'li İBB korsanlığa soyundu!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun'un İBB Dökü-1 ve İBB Dökü-2 gemilerinin müsilajla mücadelede destan yazdığını ısrarla söylemelerine karşın, Marine Traffic verilerine göre gemilerin hiç çalışmadığını ortaya çıkmıştı. Algıyla seçmeni kandırmak amacıyla yapılan paylaşımlar yapılan haberlerle bir bir çöktü.
İmamoğlu ve Ongun'un iddialarını gerçekler çürüttü. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandalın ardından İBB dün gemileri hareket ettirdi. Gemilere dün itibarıyla bulundukları yerde rastlanmadı.
İki gemi saatler sonra İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (İSTAÇ) bağlı Eyüpsultan'daki İSTAÇ tesislerine çekilmiş halde görüldü.