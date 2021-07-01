Müsilaj yalanı ortaya çıkan CHP'li İBB korsanlığa soyundu!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun'un İBB Dökü-1 ve İBB Dökü-2 gemilerinin müsilajla mücadelede destan yazdığını ısrarla söylemelerine karşın, Marine Traffic verilerine göre gemilerin hiç çalışmadığını ortaya çıkmıştı. Algıyla seçmeni kandırmak amacıyla yapılan paylaşımlar yapılan haberlerle bir bir çöktü.