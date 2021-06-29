Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi: Gaziantep'te baklava açıyor

Ülkedeki hiçbir siyasi hareketin Cumhur İttifakı'nın yaptığı hizmeti yakalama şansı olmadığını söyleyen Varank, "Onların hepsi günü kurtarmanın derdinde." değerlendirmesini yaptı.





Varank, İzmir depreminde yerel yönetimin depreme müdahaleyle ilgili aksiyonu olmadığını ifade ederek, "Biz merkezi hükümet olarak sorumluluğumuzu yerine getirdik. Muhalefetin iktidar olduğu yerel yönetimlerin tamamında bunu görebiliyoruz. İstanbul'un müsilaj probleminde bizim bakanımız çizmelerini giymiş teknelerden müsilaj temizlerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Gaziantep'te baklava açıyor. İşte bunların sorumluluk anlayışı bu." dedi.

"AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI'NIN HİZMET ANLAYIŞINI YAKALAYABİLECEK HİÇBİR PARTİ YOK"



Varank, 2023 ve 2024 seçimlerinde de Türkiye'yi çok daha güzel yerlere getirmek ve çok daha güzel geleceklerle tanıştırmak için büyük bir gayret gösterdiklerini belirterek, "Bizim derdimiz Türkiye'nin kalkınması. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın hizmet anlayışını yakalayabilecek hiçbir parti yok. İnşallah biz tekrar bu gerçekleri vatandaşlarımıza hatırlatarak 2023 ve 2024 seçimlerinde çok daha başarılı şekilde neticeler elde etmemiz lazım." şeklinde konuştu.



Varank, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama çalışmalarına değinerek, şöyle devam etti:

"Türkiye Doğu Akdeniz'de vatandaşların, gelecek nesillerin hakkını arayacak şekilde hidrokarbon aramaları, Libya ile kıta sahanlığı anlaşmaları yapıyor, bunları egemen güçlerin engelleme çalışmalarına rağmen yapıyor. Allah korusun 2023 seçimlerinde farklı bir netice görürsek sizce muhalefetin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon araması gibi bir derdi olur mu? Şu anda yaptığımız işlere karşı çıkıyorlar. Bizim çocuklarımızın, torunlarımızın haklarını korumak gibi bir dertleri olur mu?"

"DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK ŞEKİLDE UZAY PROJELERİMİZİ TASARLIYORUZ"



Kırşehir'in Cacabey Medresesi ile meşhur olduğuna dikkati çeken Bakan Varank, "Astronomide dünyaya liderlik etmiş bir medrese. O zamanlardan bu zamanlara maalesef ihmal edilmişlikler. Türkiye'de mesela uzay alanında hiçbir şey yapılmamış. Biz bugün iktidarımızla Türkiye'nin milli uzay programını hazırlıyoruz. Türkiye'nin uzaya dair hedeflerini tıpkı Cacabey Medresesi'nde nasıl dünyaya liderlik ediyorsak şimdi bu zamanda da dünyaya örnek olacak şekilde uzay projelerimizi tasarlıyoruz. Muhalefetin bizim bu gelecek şuurumuza yaklaşma imkanı yok." değerlendirmesinde bulundu.



Varank, Kırşehir programında bazı taleplerin dile getirildiğine değinerek, şunları kaydetti: