Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hasta yatağında gören bir çocuk sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı

Bir başka çocuk ise ona sarılan Başkan Erdoğan'ın yanında mutluluktan ağlamaya başladı. Erdoğan niye ağladığını sorunca, "sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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