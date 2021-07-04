Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hasta yatağında gören bir çocuk sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasındaki hastaları ziyaret etti. Erdoğan, çocuk hastalara hediyeler de verdi.
Burada odalarına giderek ziyaret ettiği minik hastalarla kısa süreli sohbetler gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın tedavisi devam eden küçük bir kızla olan samimi sohbeti paylaşım rekorları kırdı.
"SİZİ ÇOK SEVİYORUM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cuma günü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasının açılışını yaptı.