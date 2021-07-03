Başkan Erdoğan'dan 3 Temmuz mesajı: Fenerbahçe'nin dik duruşu sayesinde FETÖ başarısızlığa uğramıştır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 3 Temmuz süreci ile ilgili kendisine yazdığı mektuba cevap verdi. Başkan Erdoğan, "FETÖ'nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 3 Temmuz süreci ile ilgili yazdığı mektuba Başkan Erdoğan'dan cevap geldi. Başkan Erdoğan 'Fenerbahçe Adalet Mücadelesi 10. Yıl Dönümü Mesajı' başlığıyla yazdığı mektupta "FETÖ'nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır. Örgütün demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerinin çoğunun akim kalmasında, Fenerbahçe'nin yürüttüğü hak arama çabasının önemli payı vardır" ifadelerini kullandı.
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Başkanımız Ali Y. Koç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 3 Temmuz Kumpası'nın 10. yıl dönümü nedeniyle bir mektup yazdı. Başkanımız Ali Y. Koç mektubunda FETÖ'ye karşı Fenerbahçe'nin verdiği mücadelenin önemini belirtirken, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletimizin de FETÖ'ye karşı tavizsiz bir duruş gösterdiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Başkanımıza cevaben yazdığı 'Fenerbahçe Adalet Mücadelesi 10. Yıl Dönümü Mesajı' başlıklı mektupta "FETÖ'nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır. Örgütün demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerinin çoğunun akim kalmasında, Fenerbahçe'nin yürüttüğü hak arama çabasının önemli payı vardır" ifadelerini kullandı.
Başkanımızın mektubunun tam metni şöyle:
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN
T.C. Cumhurbaşkanı
Sayın Cumhurbaşkanım,
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 3 Temmuz 2011 sabahı hain örgütün savcılarının başlattığı sözde şike davasından beri süren hak arama mücadelesi, FETÖ'nün çarptığı ilk duvar olmuş, hainlerin maskesini düşürmüş ve aziz milletimizde de bir uyanışı başlatmıştır.
Vardığımız noktada yüce Türk yargısı, bu süreçte Kulübümüze kurulan kumpası tescil etmiş ve sanıkları binlerce yıllık hapis cezasına mahkûm etmiştir.
15 Temmuz 2016'da, eli kanlı örgütün milli iradeye kastettiği hain darbe girişimi, ülkemizin ne büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını gösterdi, kıymetli şahsınızın FETÖ'ye karşı verdiği mücadelenin ehemmiyetini ortaya koydu.
Zat-ı alinizin önderliğinde FETÖ'ye karşı olan tavizsiz duruş, artık milletimizin duruşudur. Bu ülkenin değerlerini kendine temel almış ve bu milletle var olan Fenerbahçe Spor Kulübü de bu duruşun, bu mücadelenin büyük bir parçasıdır.