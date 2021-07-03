Başkan Erdoğan'dan 3 Temmuz mesajı: Fenerbahçe'nin dik duruşu sayesinde FETÖ başarısızlığa uğramıştır

Fenerbahçe'nin FETÖ'ye karşı olan adalet mücadelesinin 10. yılı olan 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü, Kulübümüzün Yüksek Divan Kurulu üyesi olmasından büyük bir şeref duyduğumuz zat-ı alinizin, kulübümüzün televizyonu Fenerbahçe TV'de ve tüm sosyal platformlarımızda yayınlanmak üzere bu konudaki yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmanızı ve haklı davamıza destek olmanızı Fenerbahçe ailesi olarak arz ve temenni ediyor; katkılarınızın bizleri onurlandıracağını paylaşmak istiyoruz.

Desteğiniz FETÖ'ye ve onun işbirlikçilerine karşı da milletimizin vereceği en büyük mesaj olacaktır.

Saygılarımla,

Ali Y. Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

Cumhurbaşkanımızın cevabının tam metni şöyle:

FENERBAHÇE ADALET MÜCADELESİ 10. YIL DÖNÜMÜ MESAJI

Sayın Ali KOÇ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

FETÖ, tüm kurum ve kuruluşlarıyla devletimizi ele geçirme hedefi doğrultusunda 40 yıl boyunca sinsi bir şekilde çalışmış, bu süreçte sayısız ihanete, alçaklığa ve zulme imza atmıştır.

Örgüt, özellikle yargı ve emniyet içinde yuvalanmış militanları vasıtasıyla, gerektiğinde en temel hukuk kaidelerini bile çiğneyerek, spordan siyasete, sivil toplumdan iş dünyasına kadar her alana müdahale etmiştir.

Bu sürecin hem en canlı şahitlerinden hem en büyük mağdurlarından biri, hiç şüphesiz, Fenerbahçe Spor Kulübü'dür.

FETÖ'nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır.