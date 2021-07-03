Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Sakarya'ya gitti: Hem toplu açılış törenine katıldı hem de Tank Paleti Fabrikası'nı gezdi

Türkiye, yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Başkan Erdoğan, dün Sakarya'ya gitti. Önce Tank Paleti Fabrikası'nda incelemelerde bulundu, ardından yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını gerçekleştirdi. Şu mesajları verdi:

Bu fabrikamız 1973'ten beri TSK'ya, ordumuza hizmet veriyor. 4 yıl önce bu tesisi Milli Savunma Bakanlığı bünyesine aldık. 2019'da Bakanlığımız ve BMC ile imzalanan protokolle fabrikada yeni bir döneme başlattık. Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin, tahsisi Milli Savunma Bakanlığı'nındır. Tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır.

Fabrikanın işletmesini yapan firma Türk firmasıdır. Katar buranın finansal ortağıdır yüzde 49'u ile... Yüzde 51 Türk ortaklara aittir. Her kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor. Bay Kemal işi gücü akşam yalan sabah yalan.

Altay tankımızın üretimini burada yapmayı planlıyoruz.

20 Temmuz'da KKTC'deyim. Geçen günAvrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile konuşuyoruz. 'Duydum ki Kıbrıs'a gidecekmişsiniz' dedi. "Orada sert mesajlar vermezseniz" dedi. Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını gördün?

Biz hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Kıbrıs'taki petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz.

TEZGAHA ASLA GELMEYECEĞİZ



Başkan Erdoğan, Sakarya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuştu: Biz kuklayı da kuklacıyı da görüyoruz. CHP'nin başındaki zatın son dönem iyice pervasızlaşan tavrının altındaki sebepleri iyi biliyoruz. CHP'nin bizi çekmek istediği tezgaha asla gelmeyeceğiz.

ŞEHİR HASTANESİ SÖZÜ

Tank Paleti Fabrikası'nda incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, daha sonra toplu açılış törenini gerçekleştirdi. Sakaryalılara şehir hastanesi sözü verdi.