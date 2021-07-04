İşte Türkiye'nin normalleşeceği tarih! Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı!

Sabancı Üniversitesi'nin 19. dönem lisans ve 22. dönem lisansüstü mezuniyet töreni üniversite kampüsünde fiziksel olarak gerçekleşti. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Leblebici'nin katılımı ile gerçekleşen 2021 Mezuniyet Töreni'nin Onur Konuşmacıları BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, mezuniyete video mesajla katılarak gençlere bilim ve araştırmanın insanlık için nasıl fark yarattığını dünyaya gösterdiğini anlattılar.
UĞUR ŞAHİN MEZUNİYET TÖRENİNE VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE KATILDI
Sabancı Üniversitesi 2021 Mezuniyet Töreni'nde BioNTech firmasının kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, "Onur Konuşmacıları" olarak programa video konferans yöntemiyle katıldı.
Pandeminin, her şeyden önce bilim ve araştırmanın nasıl bir fark yaratabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Uğur Şahin, birer bilim insanı olarak, eğitimleri ve on yılı aşkın araştırmaları sayesinde meslektaşları, uzmanlar ve güvenilir bilim insanları ile bir fark yaratmayı başardıklarını belirtti. Sabancı Üniversitesi mezunlarını diplomaları için tebrik eden Şahin, "Bugün başardıklarınız, geleceğinizi doğrudan etkileyecek. Bugünü asla unutmayın, çünkü bugün üç sebeple sizin için çok önemli bir gün" dedi.