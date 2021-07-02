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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu pandemi bu salgın adeta bizi birbirimizden ayırdı. Fakat şimdi bir aradayız. İnşallah bu yolculukta bütün engelleri aşarak yolumuza devam edeceğiz. Cuma namazından önce Arifiye'deki ana bakım fabrikamızdaki müdürlüğü ziyaret ederek oradaki kardeşlerimizle bir araya geldik. Arifiye'deki fabrikamızda yapılan işleri eskiden beri gururla takip ediyoruz. Fabrikamızı yeni yatırımlarla geliştirmek, üretimini artırmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Birileri savunma sanayiinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da onlara rağmen ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık.

Arifiye'de tüm bu hususları enine boyuna değerlendirdik. Onlar istese de istemese de Türkiye istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerin gücü de yetmez. İşte millet, bay Kemal siz ise illetsiniz illet. Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor. Ülkemizi ve şehirlerimizi bu hedeflere yaklaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bugün yatırım bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz.





SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN TÖRENDE YAPTIĞI AÇIKLAMALAR:

Güçlü bir sağlık sistemi hayati bir önem taşıyor. Koronavirüs salgınında bir kez daha ortaya çıktı. İyi yetişmiş insan gücüne sahip nadir ülkelerdeniz. Sağlık sistemimizin geldiği nokta uzmanlar tarafından da takdir edilmektedir. Bugün mevcut altyapımıza güç katan bir yatırımın daha açılışını gerçekleştiriyoruz. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum Hastanesi, kadın polikliniği, çocuk polikliniği ve ameliyathanelerden meydana geliyor.

10 farklı sağlık yatırımının Sakarya'da inşası devam ediyor. Acil durum hastanemiz inşaat aşamasına gelmiştir. 2002'de 235 olan uzman tabip sayımız 880'e çıktı. 610 pratisyen hekimimiz mevcut. Hemşire sayımız 3116 sayısına ulaştı. Hemşirelerimiz doktorlarımız sağlık çalışanlarımız insan üstü gayret göstermektedir. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Her ferdi en az 1 doz aşı olmuş bir ülke olarak Kurban Bayramı'na girmek istiyoruz.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM'UN TÖRENDEKİ AÇIKLAMALAR:

Sosyal konut projeleri yapıyoruz. Bu sıcaklığı mutluluğu gelecek nesillerimize yaşatabilmek için projelerimizi geliştiriyoruz. Sosyal konut seferberliğinde yine Ayşe abla ile Fatma ablanın beraber aynı sokakta yaşayabildiği projeler geliştiriyoruz. Önümüzdeki hafta 19 yılda 1 milyonuncu konutun anahtar teslimini yapacağız.



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