Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Melek İpek'in evindeki keşif görüntüleri ortaya çıktı! Jandarma ile dikkat çeken diyalog

Melek İpek: "Tüfek orada dayalıydı."

Jandarma: "Tüfek oradaydı, oradan aldın geldin. Tatbikat yaptırmayacağız, sadece kullanabiliyor mu, nasıl oldu, onu göstereceğiz. Tüfeği nasıl doldurduğunu göstersin bize. Fişek neredeydi?"

Bu sırada olay yeri inceleme personelinin koltuğun üzerine tüfek bıraktığı görülüyor.