Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Melek İpek'in evindeki keşif görüntüleri ortaya çıktı! Jandarma ile dikkat çeken diyalog

Antalya'da, kendisini darbeden eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada "ceza verilmesine yer olmadığı"na hükmedilerek tahliye edilen Melek İpek'in olaydan kısa süre sonra evinde jandarma eşliğinde çekilen keşif görüntüleri ortaya çıktı.
Dava dosyasında yer alan görüntülerde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde olayın gerçekleştiği eve götürülen İpek'ten, elleri kelepçeliyken tüfeği nasıl kullandığını göstermesi isteniyor.
Eline kelepçe takılan İpek, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin talebi üzerine av tüfeğini eline alarak fişeği tüfeğin namlusuna yerleştiriyor. İpek, jandarma ekibinin silahı ve fişeği nereden aldığı, av tüfeğini nasıl kullandığı yönündeki sorularını yanıtlıyor.
Olayın yaşandığı evde kaydedilen görüntülerde, jandarmanın yaptığı aramada, evde 4 av tüfeği, iki kavanoz içerisinde bir miktar esrar ve çok sayıda fişek bulunması dikkati çekiyor.
Görüntülerde İpek ile kendisine sorular yönelten jandarma arasında şu diyalog geçiyor:
Melek İpek: "Ellerim kelepçeliydi."
Jandarma: "Kelepçe getir, anahtarı olan bir kelepçe."
Jandarma: "Tüfek neredeydi?"