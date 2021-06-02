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    ''nın Müjgan'ı : "Biz sette yaşadığımızı hissediyoruz"

     ekranlarının izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi 'da heyecan devam ediyor. ve 'ın başrollerini paylaştığı dizide karakterine hayat veren diziden ayrılmıştı. Canlandırdığı karakterle herkesin beğenisini kazanan Melike, geçtiğimiz gün 'ndeydi. Güzel oyuncu günlük ve siyahlar içindeki stiliyle dikkat çekti.

    Yaşam pınarımız

    Atv ekranlarının izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan devam ediyor. Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış'ın başrollerini paylaştığı dizide Doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova diziden ayrılmıştı.

    Canlandırdığı karakterle herkesin beğenisini kazanan Melike, geçtiğimiz gün 'ndeydi.

    Güzel oyuncu günlük ve siyahlar içindeki stiliyle dikkat çekti. "Karalar mı bağladınız?" sorusuna gülümseyerek cevap verdi: Harika bir projeydi. Şimdi yeni prjelere hazırlık zamanı. Biz setlerde yaşadığımızı hissediyoruz."

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    Ey aziz İstanbul
    Haberler Saklambaç 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melek İpek Yalova: "Biz sette yaşadığımızı hissediyoruz"