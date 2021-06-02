Atv ekranlarının izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan devam ediyor. Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış'ın başrollerini paylaştığı dizide Doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova diziden ayrılmıştı.

Canlandırdığı karakterle herkesin beğenisini kazanan Melike, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi.

Güzel oyuncu günlük ve siyahlar içindeki stiliyle dikkat çekti. "Karalar mı bağladınız?" sorusuna gülümseyerek cevap verdi: Harika bir projeydi. Şimdi yeni prjelere hazırlık zamanı. Biz setlerde yaşadığımızı hissediyoruz."