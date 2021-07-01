Sinema salonları ne zaman açılacak? 1 Temmuz İstanbul'da sinemalar açıldı mı? Bugün sinema salonları açık mı?

''NAKİT DESTEĞİ SİNEMA ADINA CAN SUYU OLDU''

Sektörün, Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sinema Genel Müdürlüğü aracılığıyla verdiği nakit desteğiyle nefes aldığını ifade eden Yufkayürek, büyük zincir sinema salonu işletmecilerinin feragat etmesiyle desteğin Anadolu'daki birçok küçük veya bağımsız salonlara aktarıldığını, bunun da sinema adına bir can suyu olduğunu belirtti.

Rekor sayıdaki aşılama, toplum bağışıklığının verdiği moral ve sektörün de talebiyle normalleşme sürecinde kapılarını açmak için gün saydıklarını dile getiren Yufkayürek, yayımlanan genelgelerde belirtilen kurallar doğrultusunda hizmet vereceklerini belirtti.