Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.07.2021 15:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2021 15:49
    ABONE OL

    Sinema salonları ne zaman açılacak? 1 Temmuz İstanbul'da sinemalar açıldı mı? Bugün sinema salonları açık mı?

    Sinemalar açıldı mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Temmuz sonrası için yayınlanan genelgede sinema salonların faaliyetleri hakkında detaylara yer verildi. 1 Temmuz'dan itibaren kademeli normalleşmenin 3. etabı başlamış oldu. Bu kapsamda faaliyetlerine ara verilen sektörler açıldı. Sinemaseverler 'Sinemalar ne zaman açılacak? Bugün sinema salonları açık mı? Sorularının cevabını araştırıyor. İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Sinema salonları ne zaman açılacak? İstanbul'da sinemalar açıldı mı?

    1 Temmuz sonrası için yayınlanan genelgede sinema salonların faaliyetleri hakkında detaylara yer verildi. 1 Temmuz'dan itibaren kademeli normalleşmenin 3. etabı başlamış oldu. Bu kapsamda faaliyetlerine ara verilen sektörler açıldı. Sinemaseverler 'Sinemalar ne zaman açılacak? Bugün sinema salonları açık mı? Sorularının cevabını araştırıyor. İşte konu hakkında detaylar!

    SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK, AÇILDI MI

    Genelgede sinemalara ilişkin yer alan ifadede, ''Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe günündenitibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir. Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir.'' denildi.

    TİYATOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Özel ve devlet tiyatrolarının da sinemalar gibi 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçmesi bekleniyor.

        ''NAKİT DESTEĞİ SİNEMA ADINA CAN SUYU OLDU''

        Sektörün, Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sinema Genel Müdürlüğü aracılığıyla verdiği nakit desteğiyle nefes aldığını ifade eden Yufkayürek, büyük zincir sinema salonu işletmecilerinin feragat etmesiyle desteğin Anadolu'daki birçok küçük veya bağımsız salonlara aktarıldığını, bunun da sinema adına bir can suyu olduğunu belirtti.

        Rekor sayıdaki aşılama, toplum bağışıklığının verdiği moral ve sektörün de talebiyle normalleşme sürecinde kapılarını açmak için gün saydıklarını dile getiren Yufkayürek, yayımlanan genelgelerde belirtilen kurallar doğrultusunda hizmet vereceklerini belirtti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmamoğlu CHP'li Nas'ı yalancılıkla suçladı
        Haberler Güncel Sinema salonları ne zaman açılacak? 1 Temmuz İstanbul'da sinemalar açıldı mı? Bugün sinema salonları açık mı?