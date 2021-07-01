Sinema salonları ne zaman açılacak? 1 Temmuz İstanbul'da sinemalar açıldı mı? Bugün sinema salonları açık mı?

1 Temmuz sonrası için yayınlanan genelgede sinema salonların faaliyetleri hakkında detaylara yer verildi. 1 Temmuz'dan itibaren kademeli normalleşmenin 3. etabı başlamış oldu. Bu kapsamda faaliyetlerine ara verilen sektörler açıldı. Sinemaseverler 'Sinemalar ne zaman açılacak? Bugün sinema salonları açık mı? Sorularının cevabını araştırıyor. İşte konu hakkında detaylar!
SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK, AÇILDI MI
Genelgede sinemalara ilişkin yer alan ifadede, ''Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe günündenitibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir. Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir.'' denildi.
TİYATOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Özel ve devlet tiyatrolarının da sinemalar gibi 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçmesi bekleniyor.