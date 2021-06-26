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İşkenceci eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek YKS'ye girdi! Hedefi matematik öğretmenliği

Antalya'da, kendisine işkence yapan eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren ve 108 gün tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden tahliye edilen Melek İpek (31), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Birlikte ders çalıştığı küçük kızı İkra Nur (7) ile sınava gelen İpek, çocuğunun dualarıyla salona girdi. Hedefinin matematik öğretmenliği olduğunu söyleyen İpek, kadınlara, "Okusunlar, ayaklarının üzerinde dursunlar" diye seslendi.

26.06.2021 15:16 - Son Güncelleme: 26.06.2021 15:50
İşkenceci eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek YKS'ye girdi! Hedefi matematik öğretmenliği

Döşemealtı ilçesinde, 7 Ocak'ta kendisine işkence edip, ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle vurarak, öldüren Melek İpek, mahkemece tutuklandı.

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İşkenceci eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek YKS'ye girdi! Hedefi matematik öğretmenliği

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmada, 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince tahliyesine karar verilen İpek, 108 gün sonra serbest bırakıldı.

İşkenceci eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek YKS'ye girdi! Hedefi matematik öğretmenliği

Tahliye edildikten sonra ailesine ait Kovanlık köyündeki çiftlik evine geçen İpek, günlerini burada geçirmeye başladı. Kızları Ceylin Deniz (10) ve İkra Nur ile birlikte ders çalışan İpek, üniversite sınavına hazırlandı.

İşkenceci eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek YKS'ye girdi! Hedefi matematik öğretmenliği

Hedefi matematik öğretmenliği olan İpek, bugün YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) milyonlarca aday gibi ter döktü.

İşkenceci eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek YKS'ye girdi! Hedefi matematik öğretmenliği

'BEN DE KIZIMI SINAVA GETİRECEĞİM'
Gece uyuyamadığını anlatan Melek İpek, sınav öncesi heyecanını DHA ile paylaştı. İpek, çok heyecanlı olduğunu ve herkese başarılar dilediğini belirterek, "Sınava 3'üncü girişim, inşallah kazanacağım. Kazanamazsam da seneye tekrar deneyeceğim çünkü çok fazla çalışmak için sürem olmadı.