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    • 01.07.2021 16:34
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    Biontech aşı olanlara üçüncü doz aşı yapılacak mı? 2 doz Sinovac olanlar 3. doz Biontech yaptırabilecek mi?

    Gündemde yoğun bir şekilde Biontech aşı olanlara üçüncü doz aşı yapılacak mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Tüm dünya ve ülkemiz gündeminde aşılama büyük yere sahip ve koronavirüs salgınından korunmada oldukça önemli. Aşılama hızı ülkemizde hızla devam ederken vatandaşlar Biontech ve Sinovac olarak iki çeşit seçenek sunuluyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3. doz konusuna ilişkin önemli açıklamalar da bulundu. Peki kimler olacak? 2 doz Sinovac olanlar 3. doz Biontech yaptırabilecek mi?

    takvim.com.tr
    Biontech aşı olanlara üçüncü doz aşı yapılacak mı?

    Biontech aşı olanlara üçüncü doz aşı yapılacak mı? 2 doz Sinovac olanlar 3. doz Biontech yaptırabilecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ülkemizde Sinovac ve Biontech aşı seçenekleri sunuluyor ve vatandaşlar istediğini seçebiliyor. Fahrettin Koca'nın 3. doz açıklamalarının ardından gündemde kimlerin 3. kez aşı olacağı merak edilerek araştırılır oldu. İşte detaylar…

    BIONTECH AŞI OLANLAR ÜÇÜNCÜ DOZU YAPTIRACAK MI?

    Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açılamalarda bulundu. İlk iki dozu yaptıran ve 3. doz için beklemede olan vatandaşlara da beklenen detayı verdi. Buna göre, BioNtech ve Sinovac aşısı fark etmeksizin bugünden itibaren üçüncü doz aşılama başlayacak.

    Bakan Koca'nın açıklamasında,'' Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından 1 Temmuz) itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. 3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. Doz olarak yaptırabilirsiniz.'' ifadelerine yer verdi.

        BIONTECH VE SINOVAC FARKI NEDİR?

        İnaktif Aşılar
        ●Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.
        ●Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.
        ●Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.
        ●Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.
        ●2-8°C'de saklanabilir.
        ●Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.
        ●Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.
        ●Sinovac aşısı bu sınıfa girmektedir.
        2.Viral Vektör (Adenovirüs) Aşıları
        ●Grip benzeri hastalık yapan bir virüsün (adenovirüs) genetik müdahale sonrası Koronavirüs proteini ile desteklenerek insanda bağışıklık oluşturması amaçlanır.
        ●Bu aşılar; Zika, Chikungunya gibi viral hastalıklara karşı uzun bir süredir faz III aşamasındaydı.
        ●Aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmakla birlikte, güçsüzleştirildiklerinden dolayı insanlarda hastalık yapamazlar.
        ●Avantajı 2-8°C arasında, yani rutin olarak kullanılan aşı dolaplarında saklanabilmeleridir.
        ●Yeni aşı geliştirme teknolojilerindendir.
        ●Sputnik-V ve Oxford/AstraZeneca aşıları (AZA-1222) bu sınıfa girmektedir.

        MESAJCI RNA (MRNA) AŞILARI

        ●mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.
        ●Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.
        ●Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.●Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.
        ●Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.●Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.
        * Ülkemizde halen 16 aşıya ilişkin çalışma yürütülmektedir.
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        Haberler Güncel Biontech aşı olanlara üçüncü doz aşı yapılacak mı? 2 doz Sinovac olanlar 3. doz Biontech yaptırabilecek mi?