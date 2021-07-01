Biontech aşı olanlara üçüncü doz aşı yapılacak mı? 2 doz Sinovac olanlar 3. doz Biontech yaptırabilecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ülkemizde Sinovac ve Biontech aşı seçenekleri sunuluyor ve vatandaşlar istediğini seçebiliyor. Fahrettin Koca'nın 3. doz açıklamalarının ardından gündemde kimlerin 3. kez aşı olacağı merak edilerek araştırılır oldu. İşte detaylar…
BIONTECH AŞI OLANLAR ÜÇÜNCÜ DOZU YAPTIRACAK MI?
Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açılamalarda bulundu. İlk iki dozu yaptıran ve 3. doz için beklemede olan vatandaşlara da beklenen detayı verdi. Buna göre, BioNtech ve Sinovac aşısı fark etmeksizin bugünden itibaren üçüncü doz aşılama başlayacak.
Bakan Koca'nın açıklamasında,'' Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından 1 Temmuz) itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. 3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. Doz olarak yaptırabilirsiniz.'' ifadelerine yer verdi.