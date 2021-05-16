Antalya'da Melek İpek'in (31) öldürdüğü eşi Ramazan İpek'in (36), Melike A.'ya da işkence yaptığı anlaşıldı. Davada gizli tanık olan ve Melek İpek'in beraat etmesini sağlayan 26 yaşındaki Melike A, yıllarca gördüğü işkenceleri anlattı.
İddianamedeki işte o ifadeler: Ramazan'la, 2011'de lise öğrencisiyken internette tanıştık, 2012'de sevgili olduk. Bir bağ evinde bana sahip oldu. Sonra evine götürdü ve Melek'e beni kardeşine kaçırdığı kız olarak tanıştırdı. Evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedim. Saçlarımı kesti, boğazıma bıçak dayadı. Beni ormana götürdü, çırılçıplak soydu ve orada bıraktı. Bıçak zoruyla senet ve bazı kağıtlar imzalattı. Melek'in dayak yemiş hallerini fotoğrafını çekip bana gönderiyordu. 'Seni de bu şekilde yaparım' diye tehdit ediyordu.
SENETLER DELİL OLDU
Melek İpek'in eşini öldürmesinin ardından polisin evdeki aramasında Melike A.'ya ait saç parçası ve 25 bin lira değerinde senet ele geçmişti. Melike A. imzalı kağıtta 30 bin dolar ve 300 gram altın borcu olduğu ifadelerinin yer aldığı görülmüştü.
ŞİFRE MLK!
Ramazan İpek'in kullandığı servis minibüsüne hem eşi Melek'in hem de sevgilisi Melike'nin isimlerinin içindeki harfleri barındıran '07 MLK 12' plakasını aldığı ortaya çıktı.
İddianamedeki işte o ifadeler: Ramazan'la, 2011'de lise öğrencisiyken internette tanıştık, 2012'de sevgili olduk. Bir bağ evinde bana sahip oldu. Sonra evine götürdü ve Melek'e beni kardeşine kaçırdığı kız olarak tanıştırdı. Evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedim. Saçlarımı kesti, boğazıma bıçak dayadı. Beni ormana götürdü, çırılçıplak soydu ve orada bıraktı. Bıçak zoruyla senet ve bazı kağıtlar imzalattı. Melek'in dayak yemiş hallerini fotoğrafını çekip bana gönderiyordu. 'Seni de bu şekilde yaparım' diye tehdit ediyordu.
SENETLER DELİL OLDU
Melek İpek'in eşini öldürmesinin ardından polisin evdeki aramasında Melike A.'ya ait saç parçası ve 25 bin lira değerinde senet ele geçmişti. Melike A. imzalı kağıtta 30 bin dolar ve 300 gram altın borcu olduğu ifadelerinin yer aldığı görülmüştü.
ŞİFRE MLK!
Ramazan İpek'in kullandığı servis minibüsüne hem eşi Melek'in hem de sevgilisi Melike'nin isimlerinin içindeki harfleri barındıran '07 MLK 12' plakasını aldığı ortaya çıktı.