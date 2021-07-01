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    • 01.07.2021 22:48
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    Son dakika! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Elmalı Davası hakkında açıklama

    Gelen son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Antalya Elmalı'daki istismar vakasında mağdur 2 çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir." açıklamasında bulundu.

    AA
    Elmalı Davası'nda flaş gelişme

    Son dakika haberi... Antalya'da yaşanan küçük çocukların cinsel istismarı gündemdeki yerini koruyor.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir. Çocuklarımıza, Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

    ELMALI DAVASI

    Balıkesir'de yaşayan babaanne G.S'nin savcılığa başvurusuyla ortaya çıkan korkun olay iddiaya göre şöyle gelişti. Geçen yıl haziran ayında, savcılığa müracaat eden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde doktorlar gözetiminde ifadesine başvurdu.

    ÇOCUKLAR ÇİZEREK ANLATTI

    Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle anlatmaya çalıştı. İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G, anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü söyledi.

        E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.

        "DOLDURUŞA GELDİLER" DEDİ BERAAT ETTİ

        Soruturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklanırken, olaya ilişkin davanın üçüncü duruşması dün Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A. tutuklu bulundukları Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS vasıtasıyla katılırken, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla tutuksuz yargılanan dayı S.C.G. ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada tekrar ifade veren anne Merve A. "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

        Rahmi A.'da suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

        SERBEST KALDILAR

        İfadelerinin ardından mahkeme heyeti sanıklar Merve A. ve Rahmi A.'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

        ÇOCUKLARIN HAYATLARINDAN ENDİŞE EDİYORUZ

            Davadan beraat kararının çıkması büyük tepki toplarken UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Türkiye Hukuk Koordinatörü avukat Gülşah Ekin Taş, duruşma sonrası beraat kararına tepki gösterdi. Taş, "Biz bugün çok heyecanlı, umutlu geldik, fakat bugünkü yargılamanın sonunda sözde öz anne ve üvey babaya tahliye kararı çıktı. Tahliye kararı hukuka hiçbir şekilde uygun değildir. Bu çocukların ölmesi mi gerekiyor adaletin doğru olması için. Biz bu çocukların arkasından yas mı tutacağız? Bu çocukların sonuna kadar söz veriyoruz davalarının takipçisi olacağız. 'Adalet mülkün temelidir' yazısını hepimiz bugün gerçekleştirmeyi düşünüyorduk fakat olmadı. İnşallah bir sonraki celse umutluyuz ki adil bir karar çıksın" dedi.

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