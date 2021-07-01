SON DAKİKA: TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç Elmalı Davası hakkında konuştu: Çizilen resimler somut delildir

TBMM Genel Kurulunda görüşülecek olan 4'üncü yargı paketine ilişkin süreç devam ederken, Adalet Komisyonu Başkanı Ak Parti Milletvekili Yılmaz Tunç, SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. 4. Yargı Paketi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu İnsan Hakları Eylem Planı'nın birinci paketi olduğuna dikkat çeken Tunç, burada öncelikli hedeflerinin adalete olan güveni daha da artırmak olduğunu söyledi.
YENİ YASAMA YILINDA 5. YARGI PAKETİ HAYATA GEÇİRİLECEK
İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında yargıdaki reformların süreceğini, Yargıyı hızlandıracak, uygulamadaki tıkanıklıkları aşacak, ceza adalet sistemine uygun olmayan uygulamaları ortadan kaldırabilecek düzenlemeler üzerinden çalışmaların devam ettiğini belirten Tunç, yeni yasama yılı açıldığında 5. Yargı Paketi'ni hayata geçireceklerini açıkladı.
5. YARGI PAKETİNDE ISRARLI TAKİBE CEZA GELİYOR
Israrlı takibe ceza verilmemesine ilişkin düzenlemenin 4. Yargı Paketi'nde yer almaması sonrası yöneltilen eleştirileri de cevaplandıran Tunç, ısrarlı takip konusunun İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer aldığını, bununla ilgili çalışmanın devam ettiğini söyledi. Türk Ceza Kanunu'nda ısrarlı takibe benzer bir suç türünün olduğunu vurgulayan Tunç, "Bu suç türünün içerisinde yeni bir düzenleme mi yapılması mı lazım, yani orada cezayı artıran bir düzenleme mi yoksa ısrarlı takip ayrı bir suç tipi olarak ceza kanunumuzda mı yer alsın.