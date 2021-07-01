SON DAKİKA: TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç Elmalı Davası hakkında konuştu: Çizilen resimler somut delildir

Çocuk istismarı, çocuğun cinsel istismarı suçu bizim ceza kanunumuzda en yüksek verdiğimiz cezalar arasında. Avrupa'da da bu suçun üst sınırı 15 yıl, bizim alt sınırımız 15 yıl, çocuk daha küçükse 18 yıldan başlıyor cezası. Bu konuda çocuklarımızın korunması açısından hassasız. Çocuğun cinsel istismarı suçuyla mücadelede ve bu suçların işlenmemesi öncelikli hedefimiz ama işlendiği takdirde sanıkların hak ettiği cezayı alması yönündeki görüşümüz hiçbir zaman değişmedi, değişemez. Yargının her konu için farklı karar vermesi mümkün olabilir, hatta hatalı karar vermesi de mümkün olabilir. Hatalı kararın düzeltilebileceği mekanizmalar da var. Burada çocukların sosyal çalışmacı eşliğinde verdiği ifadeler, çizdikleri resimler, oradaki hal ve hareketleri, oradaki uzmanların çocukların psikolojisi ile ilgili görüşleri hepsi somut delile girer. Dolayısıyla somut delil şartı bakımından eğer mahkeme somut delil yok demişse o karar hatalı bir karar olur"