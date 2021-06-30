Kamuoyuna 'Elmalı davası' davası olarak yansıyan olay, Türkiye'nin gündemini sarstı. Balıkesir'de yaşayan babaanne G.S., geçtiğimiz yıl savcılığa giderek o dönem 6 ve 9 yaşında olan torunlarının istismara uğradığını açıkladı.

Şüpheliler ise Antalya'da yaşayan eski gelini Merve A. ile kocası Rahmi A.'dı. İfadeleri alınan G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G. (10) yaşadıkları cinsel istismarı anlattı, yazdı, hatta resmini bile yaptı.

G.E.G. "Annem, ağabeyim ve beni para karşılığı satıyor" derken, ağabey İ.E.G. ise anneannesinin evinde dayısının istismarına uğradığını açıkladı. Anne ve üvey baba hemen tutuklandı.

Ancak hakim, 5 Ocak 2021'deki duruşmada skandal bir karara imza attı. 'Somut delil yok' diyerek A. çifti serbest bıraktı! İki yavruya bu zalimliği yapan canilerin serbest kalması ise vicdanları sızlattı. Karara sosyal medyadan tepki yağdı.

BAKANLIK DEVREDE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dün davayla ilgili açıklama yaptı. 5 Ocak-5 Mart- 21 Mayıs 2021'deki duruşmada bakanlık avukatlarının tahliyeye kararına itiraz ettiğini açıkladı. "Bu travmatik süreçte çocuklarımızın yanındayız" ifadesi kullanıldı.

'İTİRAZIMIZ REDDEDİLDİ'



Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da gündemi sarsan Elmalı Davası hakkında açıklama geldi. Tutuksuz yargılamaya itiraz edildiğini ancak mahkemenin reddettiği belirtildi.

HSK'DAN İNCELEME

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun olayla ilgili inceleme başlattığını söyledi. "Yargı süreci devam ediyor. Takipçisiyiz" dedi.

TAKİPÇİSİYİZ...

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir. Evlatlarımız güven altındadır. Hukuki süreçleri takip ediyoruz.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

BENGÜ: Bu canilere hapis istiyoruz.

SİNEM KOBAL: Çocukların beyanı esastır...

ESRA EROL: İstismarın affı olmaz.

ŞÜKRAN OVALI: Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundasın.

SEDA BAKAN: Bu suçlular aramızda dolaşamaz...

BERRAK TÜZÜNATAÇ: Bu insanlar değil çocuk, bitki sahibi olmamalı.