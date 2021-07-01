SON DAKİKA: Elmalı Davası'ndaki sanık annenin son skandalı! Çocuklarının isimlerini ifşa etti

Sosyal medyada dolan ses kayıtlarının kızına ait olmadığını öne süren Akman, paylaşımında Balıkesir Ayvalık Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli psikoloğun raporuna dikkat çekti.

Akman, "Raporda internette dolaşan resimlerin nasıl çizildiğini okudunuz mu? Resim çizme pratiği olmayan oğlumun psikologla görüşmeye geldiğinde doğrudan kendi isteği ile resim çizmek istediğini ve şaşırtıcı şekilde kızımın da kendi isteği ile resim çizmek istediğini söylediklerini okudunuz mu?" diye konuştu.