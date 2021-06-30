SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu Elmalı Davası'nda anne hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı! Çocukların avukatından kan donduran sözler

TAHLİYE EDİLDİLER

İfadelerinin ardından mahkeme heyeti, sanıklar Merve A. ve Rahmi A.'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmederek, duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.

MAĞDUR ÇOCUKLARIN AVUKATINDAN KAN DONDURAN SÖZLER

Mağdur çocukların avukatı Gülşah Ekin Taş, o dönemde 9 yaşında olan erkek çocuğun öz babasının yanında olduğunu yalnız kalmaması için kız kardeşinin yanına yollandığını söyledi. Taş, erkek çocuğun istismarı ortaya çıkardığını annenin ise çocuğu babası tarafından dolduruşa gelmekle suçladığını belirtti.



UCİM (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği) avukatlarından Gülşah Ekin Taş (ortadaki)

"DETAYLARI BİLSENİZ GÜNLERCE UYUMAZSINIZ"

Erkek çocuk sayesinde istismar dile getirilince iki kardeşin babannenin yanına gönderildiğini belirten avukat Gülşah Ekin Taş, Habertürk'e şunları söyledi "Bu dava gerçekten kan dondurur cinsten. Dosyanın detaylarını bilseniz; günlerce uyku uyuyamazsınız. Çocuklar, çizdikleri resmin kat be kat fazlasını yaşamışlar. Her ikisi de çok ağır cinsel şiddete maruz kalmışlar."

NEDEN TAHLİYE EDİLDİLER?

Peki bu karar nasıl alındı? Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hacıbektaşoğlu, "Hepimiz için gerçekten kelimelerle ifade etmenin ne kadar güç olduğunu, artık o kadar canımızı acıtıyor ki bunları duymak görmek… Bu olayların bir türlü bitmemesinin ve bizim vicdanlarımızda halen derin yaralar açmasının çok sebebi var. Hukukçu olarak bu sebeplerden anlatmaya çalıştığımız ve bir türlü çözemediğimiz kısmını anlatayım. Çocuğun cinsel istismarıyla ilgili biz yıllardır toplum olarak devlet olarak adli mekanizmada mahkemeler olarak bütün kurumlarımızla bir konum aldık bir tutum aldık. Herkes layıkıyla görevini yapmaya çalıştı. Aksayan yer uygulama. Bir türlü ifade edemiyoruz. Bu dosyada en büyük sorun yargılamanın uygulamanın yapması gerekeni profesyonel anlamda çocuk istismarı ve cinsel tacizle ilgili profesyonel eğitim almış bu konuda yetkin hakimlerin savcıların adli mekanizmada bulunan adli tıpçıların daha az olmasından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı...