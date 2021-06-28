Ömer Çelik'ten, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Katarlılara sınavsız eğitim' ve Oda TV'nin 'KADEM'de silah' yalanlarına tepki!

Şimdi yalan olduğu ortaya çıkıyor, hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar. Bunu son derece tehlikeli buluyorum. Anlaşma sadece Katar'a özgü bir anlaşma değildir.

Yalan olmasının ardından haberi geri çekmelerine rağmen, "Öyle yapılmış ama biz söylemeye devam edelim" politikası devam ediyor.

Bir ülkeyle karşılıklı bir anlaşma yapmasını yargılayacaksınız Türkiye kimseyle iş birliği yapamaz. Ne alıyorsanız onu veriyorsunuz. Bu yıllardan beri Türkiye'nin diğer devletlerle gerçekleştirdiği politikalardan biridir.