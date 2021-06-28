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    • 28.06.2021 19:33
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    Ömer Çelik'ten, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Katarlılara sınavsız eğitim' ve Oda TV'nin 'KADEM'de silah' yalanlarına tepki!

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP yandaşı T24'ün "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" yalanını T24 özür dilemesine rağmen ısrarla sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstedi. Çelik, "CHP'den bir arkadaşımız gerçek olmayan bir haberin peşine takılıp karşı tarafa bir yargılamada bulunduğunda ve yalanlandığında özür dileyebilen, daha demokrat kimseler vardı. Şimdi yalan olduğu ortaya çıkıyor, hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar. Bunu son derece tehlikeli buluyorum." dedi. Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan için "Milli güvenlik sorunu" ifadelerini de değerlendiren Çelik, "Son derece şuursuz bir ifade" dedi. Ayrıca Çelik yine CHP yandaşı operasyon sitesi Oda TV'nin film setinden görüntüleri "KADEM yurdunda silah" diyerek yalan haber yapmasına tepki gösterdi. İşte o açıklamalar...

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu'nun ve Oda TV'nin yalanlarına tepki!

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP yandaşı T24'ün "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" yalanını T24 özür dilemesine rağmen ısrarla sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP yandaşı operasyon sitesi Oda TV'nin film setinden görüntüleri "KADEM yurdunda silah" diyerek yalan haber yapmasına tepki göstedi.

    "ESKİDEN CHP'DE ÖZÜR DİLEYEN KİMSELER VARDI"
    Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
    CHP'de bir yanlışlık yapıldığında ya da CHP'den bir arkadaşımız gerçek olmayan bir haberin peşine takılıp karşı tarafa bir yargılamada bulunduğunda ve yalanlandığında özür dileyebilen, daha demokrat kimseler vardı.

    Şimdi yalan olduğu ortaya çıkıyor, hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar. Bunu son derece tehlikeli buluyorum. Anlaşma sadece Katar'a özgü bir anlaşma değildir.

    Yalan olmasının ardından haberi geri çekmelerine rağmen, "Öyle yapılmış ama biz söylemeye devam edelim" politikası devam ediyor.

    Bir ülkeyle karşılıklı bir anlaşma yapmasını yargılayacaksınız Türkiye kimseyle iş birliği yapamaz. Ne alıyorsanız onu veriyorsunuz. Bu yıllardan beri Türkiye'nin diğer devletlerle gerçekleştirdiği politikalardan biridir.

    Seçmece davranıyorlar. Esed rejimiyle muhabbetli bir gelişim istiyorlar, ama Katar'a karşı bir husumet politikası oluşturmak istiyorlar.

    Katar bizim ülkemize yatırım yapıyor. Uluslararası alanda zor durumda kaldığımızda Türkiye lehine oy kullanıyorlar. Burada seçmece mantık vahimdir. Biz Türkiye'ye dost olana dost, düşman olana düşman oluruz.

        ODATV'NİN "KADEM YURDUNDA SİLAH" YALANI
        Bunlar çok hassas meseleler. Geçmişte bu tip yanlışlıklar üzerinden çok kriz çıktı. Basın demokrasinin dördüncü kuvvetidir. Vesayetin birinci kuvveti olmak arasında çok gidip gelmiştir.

        Gazetecinin böyle bir soru sorması vahimdir. Bu kadar kolay suçlayıcı haber nasıl yapılabiliyor. Özür dilenmesi lazım. Bunlar son derece sıkıntılı yaklaşımlar. KADEM güçlü bir açıklama yapmasa, düşünün yapılan haber kişileri ne kadar zor bir duruma düşürecek.

        Gazeteci ve vekil sıfatlı kişiler "Herkese 5 bin TL ödendi" yalanını da bana karşı servis ettiler. İsimsiz bir sosyal medya hesabından çıkan paylaşımın vekiller ve gazeteciler arkasına takılıyor. Bunu yapan vekil işini yapmıyor.

        KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN SÖZLERİ
        Şuursuz ve yakışıksız bir ifadedir. Bahsettiğiniz makam Türkiye Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanlığıdır. Konuyu siyasi rekabetten çıkarıp siyasi husumete getiriyorsa, kendi meşruiyet alanını zedeler. Kendilerinin 6 aylık mesaisi Erdoğan'ın bir günlük mesaisi olmayanlar bu çalışmayı ölçebilecek durumda değiller.

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        Kılıçdaroğlu'nun ve Oda TV'nin yalanlarına tepki!
        Haberler Güncel Ömer Çelik'ten, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Katarlılara sınavsız eğitim' ve Oda TV'nin 'KADEM'de silah' yalanlarına tepki!