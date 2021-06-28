Ömer Çelik'ten, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Katarlılara sınavsız eğitim' ve Oda TV'nin 'KADEM'de silah' yalanlarına tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP yandaşı T24'ün "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" yalanını T24 özür dilemesine rağmen ısrarla sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP yandaşı operasyon sitesi Oda TV'nin film setinden görüntüleri "KADEM yurdunda silah" diyerek yalan haber yapmasına tepki göstedi.
"ESKİDEN CHP'DE ÖZÜR DİLEYEN KİMSELER VARDI"
Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
CHP'de bir yanlışlık yapıldığında ya da CHP'den bir arkadaşımız gerçek olmayan bir haberin peşine takılıp karşı tarafa bir yargılamada bulunduğunda ve yalanlandığında özür dileyebilen, daha demokrat kimseler vardı.
Şimdi yalan olduğu ortaya çıkıyor, hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar. Bunu son derece tehlikeli buluyorum. Anlaşma sadece Katar'a özgü bir anlaşma değildir.
Yalan olmasının ardından haberi geri çekmelerine rağmen, "Öyle yapılmış ama biz söylemeye devam edelim" politikası devam ediyor.
Bir ülkeyle karşılıklı bir anlaşma yapmasını yargılayacaksınız Türkiye kimseyle iş birliği yapamaz. Ne alıyorsanız onu veriyorsunuz. Bu yıllardan beri Türkiye'nin diğer devletlerle gerçekleştirdiği politikalardan biridir.
Seçmece davranıyorlar. Esed rejimiyle muhabbetli bir gelişim istiyorlar, ama Katar'a karşı bir husumet politikası oluşturmak istiyorlar.
Katar bizim ülkemize yatırım yapıyor. Uluslararası alanda zor durumda kaldığımızda Türkiye lehine oy kullanıyorlar. Burada seçmece mantık vahimdir. Biz Türkiye'ye dost olana dost, düşman olana düşman oluruz.